Пострадавший при крушении Су-34 дом в Ейске восстановят к маю 2023 года
Жилой дом в Ейске Краснодарского края, пострадавший при крушении военного самолета Су-34, планируют восстановить к маю 2023 г., сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
«Завершить основные восстановительные работы планируют в беспрецедентно сжатые сроки — в мае 2023 г.», – написал он.
Кондратьев пояснил, что третий подъезд дома придется разбирать полностью, а второй и четвертый — частично. Общая площадь восстановительных работ – более 7000 кв. м.
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края вечером 17 октября. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. В результате трагедии погибли 15 человек, в том числе трое детей, еще 25 были госпитализированы.
По информации Минобороны РФ, боевой самолет потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей, пилоты успели катапультироваться.
Следственный комитет России, возбудивший уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним), в качестве основной версии рассматривает техническую неисправность самолета. Власти Краснодарского края сообщили, что семьи погибших получат по 1 млн руб. компенсаций из регионального бюджета.
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