В Башкирии завели два уголовных дела за попытку поджечь военкоматы
Два уголовных дела по статьям об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ) возбудили в Башкирии за попытку поджечь здания двух военкоматов, сообщили в пресс-службе ФСБ, передает «РИА Новости».
«УФСБ России по Республике Башкортостан во взаимодействии с МВД по Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность двух жителей республики, осуществивших умышленное повреждение имущества в Архангельском и Зианчуринском районах республики», — сказано в сообщении.
По версии следствия, 26 сентября житель села Исянгулово бросил бутылку с зажигательной смесью в несколько административных зданий, в том числе в призывной пункт военкомата Кугарчинского и Заинчуринского районов.
Второй случай произошел 8 октября в селе Архангельское. Тогда 18-летний первокурсник Башкирского государственного аграрного университета поджег помещение военно-учетного стола администрации Архангельского района, разбив окно и разлив внутри горючую жидкость. В результате зданию был нанесен значительный ущерб.
В конце сентября Генштаб ВС РФ сообщил, что поджоги военкоматов будут расцениваться как теракты. В ведомстве уточнили, что за это преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
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