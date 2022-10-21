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В Башкирии завели два уголовных дела за попытку поджечь военкоматы

Ведомости

Два уголовных дела по статьям об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ) возбудили в Башкирии за попытку поджечь здания двух военкоматов, сообщили в пресс-службе ФСБ, передает «РИА Новости». 

«УФСБ России по Республике Башкортостан во взаимодействии с МВД по Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность двух жителей республики, осуществивших умышленное повреждение имущества в Архангельском и Зианчуринском районах республики», — сказано в сообщении.

По версии следствия, 26 сентября житель села Исянгулово бросил бутылку с зажигательной смесью в несколько административных зданий, в том числе в призывной пункт военкомата Кугарчинского и Заинчуринского районов.

Второй случай произошел 8 октября в селе Архангельское. Тогда 18-летний первокурсник Башкирского государственного аграрного университета поджег помещение военно-учетного стола администрации Архангельского района, разбив окно и разлив внутри горючую жидкость. В результате зданию был нанесен значительный ущерб. 

В конце сентября Генштаб ВС РФ сообщил, что поджоги военкоматов будут расцениваться как теракты. В ведомстве уточнили, что за это преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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