В Махачкале задержали планировавшего поджог военкомата
В Махачкале задержан мужчина, который под давлением украинских спецслужб, угрожавших здоровью его сына, планировал поджечь военкомат, сообщили в пресс-службе УФСБ по Дагестану, пишут «РИА Новости».
«Украинские спецслужбы потребовали от него поджечь военкомат, иначе серьезно покалечат его сына», — сказано в сообщении.
По словам задержанного, его сын два года служит по контракту и последние месяцы находился в зоне спецоперации. Мужчина сообщил, что связь с сыном он потерял 2 октября, а позже ему рассказали о том, что тот оказался в плену. «Сыну тоже сказали, что если не сожгу, его без рук, без ног оставят», – заявил мужчина в ходе допроса.
В настоящее время правоохранители проверяют показания задержанного.
В конце сентября Генштаб ВС РФ сообщил, что поджоги военкоматов будут расцениваться как теракты. В ведомстве уточнили, что за это преступление предусмотрено 15 лет лишения свободы.
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