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В Махачкале задержали планировавшего поджог военкомата

Ведомости

В Махачкале задержан мужчина, который под давлением украинских спецслужб, угрожавших здоровью его сына, планировал поджечь военкомат, сообщили в пресс-службе УФСБ по Дагестану, пишут «РИА Новости». 

«Украинские спецслужбы потребовали от него поджечь военкомат, иначе серьезно покалечат его сына», — сказано в сообщении.

По словам задержанного, его сын два года служит по контракту и последние месяцы находился в зоне спецоперации. Мужчина сообщил, что связь с сыном он потерял 2 октября, а позже ему рассказали о том, что тот оказался в плену. «Сыну тоже сказали, что если не сожгу, его без рук, без ног оставят», – заявил мужчина в ходе допроса.

В настоящее время правоохранители проверяют показания задержанного.

В конце сентября Генштаб ВС РФ сообщил, что поджоги военкоматов будут расцениваться как теракты. В ведомстве уточнили, что за это преступление предусмотрено 15 лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных