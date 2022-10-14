В Махачкале задержали планировавшего поджог военкомата

По словам задержанного, его сын два года служит по контракту и последние месяцы находился в зоне спецоперации. Мужчина сообщил, что связь с сыном он потерял 2 октября, а позже ему рассказали о том, что тот оказался в плену. «Сыну тоже сказали, что если не сожгу, его без рук, без ног оставят», – заявил мужчина в ходе допроса.