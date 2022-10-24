ТАСС: крушение Су-34 в Ейске связано с попаданием в двигатель чаек
Крушение бомбардировщика Су-34 в Ейске Краснодарского края произошло из-за попадания в двигатель двух чаек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Их [чаек] останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета», – сообщили там.
Чайки попали в двигатель в момент взлета самолета, добавили там.
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края вечером 17 октября. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. В результате трагедии погибли 15 человек, в том числе трое детей, еще 25 были госпитализированы.
По информации Минобороны РФ, боевой самолет потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей, пилоты успели катапультироваться.
Следственный комитет России, возбудивший уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним), в качестве основной версии рассматривает техническую неисправность самолета. Власти Краснодарского края сообщили, что семьи погибших получат по 1 млн руб. компенсаций из регионального бюджета. Пострадавший при крушении Су-34 дом в Ейске восстановят к маю 2023 г., говорил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
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