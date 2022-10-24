Мишустин освободил Суханова от должности замглавы Минтранса

Суханов занимал пост замглавы Минтранса с июля 2020 г. Он занимался вопросами транспортной безопасности и курировал работу ФГУП «Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса». Именно это предприятие отвечало за проектирование технических средств обеспечения транспортной безопасности и оснащение ими транспортного перехода через Керченский пролив.