Мишустин освободил Суханова от должности замглавы Минтранса
Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 октября освободил Александра Суханова от должности замминистра транспорта по его просьбе, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Суханова Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — сказано в распоряжении правительства.
Суханов занимал пост замглавы Минтранса с июля 2020 г. Он занимался вопросами транспортной безопасности и курировал работу ФГУП «Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса». Именно это предприятие отвечало за проектирование технических средств обеспечения транспортной безопасности и оснащение ими транспортного перехода через Керченский пролив.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Российские власти обвинили в организации теракта на мосту Украину.