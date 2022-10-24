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Мишустин освободил Суханова от должности замглавы Минтранса

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 октября освободил Александра Суханова от должности замминистра транспорта по его просьбе, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Суханова Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — сказано в распоряжении правительства.

20 октября РБК со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу, сообщил, что Суханов уйдет в отставку в ближайшее время. По данным источника издания, причиной стало происшествие на Крымскому мосту.

Суханов занимал пост замглавы Минтранса с июля 2020 г. Он занимался вопросами транспортной безопасности и курировал работу ФГУП «Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса». Именно это предприятие отвечало за проектирование технических средств обеспечения транспортной безопасности и оснащение ими транспортного перехода через Керченский пролив.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Российские власти обвинили в организации теракта на мосту Украину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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