РБК: замглавы Минтранса Суханов покинет пост после взрыва на Крымском мосту
Собеседник издания утверждает, что причиной стало происшествие на Крымском мосту, случившееся 8 октября. Информацию РБК подтвердил и другой источник, он назвал ту же причину.
Федеральный чиновник и источник в одной из структур, подведомственных Минтрансу, также осведомлены о скорой отставке Суханова. По словам одного из собеседников, это произойдет до конца текущей недели. Другой чиновник добавил, что процесс может затянуться или «переиграться». В пресс-службе правительства на запрос РБК не ответили, в Минтрансе от комментариев отказались.
Суханов занимает пост замглавы Минтранса с июля 2020 г. Как отмечает РБК, он занимался вопросами транспортной безопасности и курировал работу ФГУП «Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса». Именно это предприятие отвечало за проектирование технических средств обеспечения транспортной безопасности и оснащение ими транспортного перехода через Керченский пролив.
8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Правительство поручило восстановить объект не позднее 1 июля 2023 г.
Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. 12 октября ФСБ России сообщила, что организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Ведомство выяснило, что взрывное устройство замаскировали в рулоны с пленкой. По данным ФСБ, сначала его доставили из Одессы в болгарский город Русе, а позже отправили в Россию через Грузию и Армению.
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