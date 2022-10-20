РБК: замглавы Минтранса Суханов покинет пост после взрыва на Крымском мосту

Федеральный чиновник и источник в одной из структур, подведомственных Минтрансу, также осведомлены о скорой отставке Суханова. По словам одного из собеседников, это произойдет до конца текущей недели. Другой чиновник добавил, что процесс может затянуться или «переиграться». В пресс-службе правительства на запрос РБК не ответили, в Минтрансе от комментариев отказались.