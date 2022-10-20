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РБК: замглавы Минтранса Суханов покинет пост после взрыва на Крымском мосту

Ведомости

Заместитель министра транспорта Александр Суханов, который отвечает за транспортную безопасность, уйдет в отставку в ближайшее время. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу.

Собеседник издания утверждает, что причиной стало происшествие на Крымском мосту, случившееся 8 октября. Информацию РБК подтвердил и другой источник, он назвал ту же причину.

Федеральный чиновник и источник в одной из структур, подведомственных Минтрансу, также осведомлены о скорой отставке Суханова. По словам одного из собеседников, это произойдет до конца текущей недели. Другой чиновник добавил, что процесс может затянуться или «переиграться». В пресс-службе правительства на запрос РБК не ответили, в Минтрансе от комментариев отказались.

Суханов занимает пост замглавы Минтранса с июля 2020 г. Как отмечает РБК, он занимался вопросами транспортной безопасности и курировал работу ФГУП «Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса». Именно это предприятие отвечало за проектирование технических средств обеспечения транспортной безопасности и оснащение ими транспортного перехода через Керченский пролив.

8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Правительство поручило восстановить объект не позднее 1 июля 2023 г.

Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. 12 октября ФСБ России сообщила, что организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Ведомство выяснило, что взрывное устройство замаскировали в рулоны с пленкой. По данным ФСБ, сначала его доставили из Одессы в болгарский город Русе, а позже отправили в Россию через Грузию и Армению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных