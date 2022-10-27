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В МГУ появится курс военной журналистики

Ведомости

На факультете МГУ им. М.В. Ломоносова создадут курс военной журналистики, сообщил член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати (ГИИП), руководитель ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков, пишет ТАСС.

По его словам, целью создания курса военной журналистики в университете является профессиональное обучение студентов по освещению военных тем. Как сообщил Новиков, сейчас создается такое направление.

«Курс военной журналистики сейчас очень нужен. Нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так. Систему образования нужно менять», — заявил Новиков на форуме «Енисей. РФ-2022» в Красноярске.

Кроме этого, Новиков подчеркнул о необходимости господдержки не только для телевизионных СМИ, но и для печатных изданий, электронных медиа и радио. Все это нужно для продвижения отечественных брендов в СМИ, заявил Новиков.

На прошлой неделе глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал правительство оперативно подготовить правила работы журналистов в условиях военного положения. Он пояснил, что в ст. 8 ФКЗ «О военном положении» предусмотрено в том числе введение временных ограничений на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации. На этом фоне у военных корреспондентов не должно возникнуть дополнительных проблем при освещении событий, заявил Фадеев.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев ранее говорил, что организация следит за тем, чтобы призыв журналистов в рамках частичной мобилизации не привел к закрытию отдельных СМИ в регионах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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