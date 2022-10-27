В МГУ появится курс военной журналистики

«Курс военной журналистики сейчас очень нужен. Нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так. Систему образования нужно менять», — заявил Новиков на форуме «Енисей. РФ-2022» в Красноярске.