В МГУ появится курс военной журналистики
На факультете МГУ им. М.В. Ломоносова создадут курс военной журналистики, сообщил член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати (ГИИП), руководитель ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков, пишет ТАСС.
По его словам, целью создания курса военной журналистики в университете является профессиональное обучение студентов по освещению военных тем. Как сообщил Новиков, сейчас создается такое направление.
«Курс военной журналистики сейчас очень нужен. Нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так. Систему образования нужно менять», — заявил Новиков на форуме «Енисей. РФ-2022» в Красноярске.
Кроме этого, Новиков подчеркнул о необходимости господдержки не только для телевизионных СМИ, но и для печатных изданий, электронных медиа и радио. Все это нужно для продвижения отечественных брендов в СМИ, заявил Новиков.
На прошлой неделе глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал правительство оперативно подготовить правила работы журналистов в условиях военного положения. Он пояснил, что в ст. 8 ФКЗ «О военном положении» предусмотрено в том числе введение временных ограничений на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации. На этом фоне у военных корреспондентов не должно возникнуть дополнительных проблем при освещении событий, заявил Фадеев.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев ранее говорил, что организация следит за тем, чтобы призыв журналистов в рамках частичной мобилизации не привел к закрытию отдельных СМИ в регионах.
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