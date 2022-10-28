Путин включил отсидевшего в тюрьме США летчика Ярошенко в состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении российского летчика Константина Ярошенко, который провел в американской тюрьме более десяти лет, членом Общественной палаты РФ.
«Утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Ярошенко К.В. – правозащитника, общественного деятеля», – говорится в документе.
Ярошенко арестовали в 2010 г. в Либерии и вывезли в США, где суд признал его виновным в торговле наркотиками. По словам Ярошенко, после задержания в Либерии его пытали. На суде россиянин не признал вину. В 2016 г. Апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре дела.
В апреле 2022 г. Ярошенко обменяли на отбывавшего наказание в России американского гражданина Тревора Рида. В МИД РФ назвали приговор американского суда незаконным, добавив, что весь срок отбывания наказания Ярошенко подвергался дискриминации и унижениям, включая отказ от оказания медпомощи.
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