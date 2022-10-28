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Путин включил отсидевшего в тюрьме США летчика Ярошенко в состав Общественной палаты

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении российского летчика Константина Ярошенко, который провел в американской тюрьме более десяти лет, членом Общественной палаты РФ.

«Утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Ярошенко К.В. – правозащитника, общественного деятеля», – говорится в документе.

Ярошенко арестовали в 2010 г. в Либерии и вывезли в США, где суд признал его виновным в торговле наркотиками. По словам Ярошенко, после задержания в Либерии его пытали. На суде россиянин не признал вину. В 2016 г. Апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре дела.

В апреле 2022 г. Ярошенко обменяли на отбывавшего наказание в России американского гражданина Тревора Рида. В МИД РФ назвали приговор американского суда незаконным, добавив, что весь срок отбывания наказания Ярошенко подвергался дискриминации и унижениям, включая отказ от оказания медпомощи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных