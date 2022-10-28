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Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов Синдееву и Котрикадзе

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Министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, основательницу телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Наталью Синдееву и журналистку Екатерину Котрикадзе, следует из обновлений на сайте ведомства.

В список также попали журналист Владимир Роменский, адвокат Михаил Беньяш, украинские политолог и журналист Тарас Березовец и Иван Яковина. Список СМИ-иноагентов пополнили книжный сервис Bookmate, а также его директор по маркетингу Алексей Докучаев и управляющий директор Андрей Баев.

На прошлой неделе список иноагентов пополнили журналист и писатель Михаил Зыгарь, продюссер Александр Роднянский, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, вдова бизнесмена Дмитрия Босова Катерина Босов, один из основателей запрещенной в России организации «Башкорт» Руслан Габбасов и политик Семен Кочкин.

Кроме того, в список попали журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. 

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Ранее по теме: Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов продюсера Роднянского и журналиста Зыгаря

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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