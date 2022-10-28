Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов Синдееву и Котрикадзе

В список также попали журналист Владимир Роменский, адвокат Михаил Беньяш, украинские политолог и журналист Тарас Березовец и Иван Яковина. Список СМИ-иноагентов пополнили книжный сервис Bookmate, а также его директор по маркетингу Алексей Докучаев и управляющий директор Андрей Баев.