Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов Синдееву и Котрикадзе
Министерство юстиции России включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, основательницу телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Наталью Синдееву и журналистку Екатерину Котрикадзе, следует из обновлений на сайте ведомства.
В список также попали журналист Владимир Роменский, адвокат Михаил Беньяш, украинские политолог и журналист Тарас Березовец и Иван Яковина. Список СМИ-иноагентов пополнили книжный сервис Bookmate, а также его директор по маркетингу Алексей Докучаев и управляющий директор Андрей Баев.
На прошлой неделе список иноагентов пополнили журналист и писатель Михаил Зыгарь, продюссер Александр Роднянский, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, вдова бизнесмена Дмитрия Босова Катерина Босов, один из основателей запрещенной в России организации «Башкорт» Руслан Габбасов и политик Семен Кочкин.
Кроме того, в список попали журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев.
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