В России состоялся первый выпуск военных летчиц из авиаучилища
Первый в России выпуск девушек-летчиков состоялся в Краснодаре на плацу высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова, сообщили в Минобороны.
Всего из училища выпустили более 400 летчиков оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации, уточнили в ведомстве. Диплом с отличием и золотой медалью получили 11 человек, диплом с отличием — 55 человек. Девушки, которые окончили обучение, поступили в училище в 2017 г. На сайте Минобороны опубликовано поздравление министра обороны РФ Сергея Шойгу.
«Вы — славные продолжатели традиций, уходящих корнями в далекие времена, когда женщины-летчицы наравне с мужчинами защищали нашу Родину от врагов», — сказал министр. Он подчеркнул, что летчицам «еще предстоит овладеть многими умениями и навыками».
О том, что российские девушки могут стать курсантками Краснодарского авиаучилища и обучаться на военных летчиц, Шойгу объявил в августе 2017 г. «Есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами, мы получали сотни писем, поэтому приняли решение — в этом году мы будем набирать первую группу девушек в Краснодарское военное авиационное училище», — говорил министр.