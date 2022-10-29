В России состоялся первый выпуск военных летчиц из авиаучилища

О том, что российские девушки могут стать курсантками Краснодарского авиаучилища и обучаться на военных летчиц, Шойгу объявил в августе 2017 г. «Есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами, мы получали сотни писем, поэтому приняли решение — в этом году мы будем набирать первую группу девушек в Краснодарское военное авиационное училище», — говорил министр.