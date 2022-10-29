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В России состоялся первый выпуск военных летчиц из авиаучилища

Ведомости

Первый в России выпуск девушек-летчиков состоялся в Краснодаре на плацу высшего военного авиационного училища летчиков имени Серова, сообщили в Минобороны.

Всего из училища выпустили более 400 летчиков оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации, уточнили в ведомстве. Диплом с отличием и золотой медалью получили 11 человек, диплом с отличием — 55 человек. Девушки, которые окончили обучение, поступили в училище в 2017 г. На сайте Минобороны опубликовано поздравление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Вы — славные продолжатели традиций, уходящих корнями в далекие времена, когда женщины-летчицы наравне с мужчинами защищали нашу Родину от врагов», — сказал министр. Он подчеркнул, что летчицам «еще предстоит овладеть многими умениями и навыками».

О том, что российские девушки могут стать курсантками Краснодарского авиаучилища и обучаться на военных летчиц, Шойгу объявил в августе 2017 г. «Есть огромное количество девушек, которые хотели бы стать военными летчицами, мы получали сотни писем, поэтому приняли решение — в этом году мы будем набирать первую группу девушек в Краснодарское военное авиационное училище», — говорил министр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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