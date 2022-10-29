В Севастополе возобновили движение катеров и паромов после атаки беспилотников

Рейд в Севастополе был временно перекрыт после того, как утром в субботу корабли Черноморского флота отбивали атаку беспилотников. Как сообщал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развозжаев, БПЛА были сбиты, в акватории также был уничтожен надводный беспилотник. По его словам, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, но в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа лопнуло одно оконное стекло.