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В Севастополе возобновили движение катеров и паромов после атаки беспилотников

Ведомости

После атаки украинских беспилотников на Черноморский флот в Севастополе катера и паромы снова ходят по графику. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства города.

«На текущий момент рейд открыт, катера и паромы ходят по графику», — говорится в публикации.

Рейд в Севастополе был временно перекрыт после того, как утром в субботу корабли Черноморского флота отбивали атаку беспилотников. Как сообщал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развозжаев, БПЛА были сбиты, в акватории также был уничтожен надводный беспилотник. По его словам, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, но в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа лопнуло одно оконное стекло.

В Минобороны позднее назвали случившееся терактом, уточнив, что в атаке были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Силами кораблей ЧФ все воздушные цели были уничтожены, сообщили в ведомстве. Морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная получили незначительные повреждения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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