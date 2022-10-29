В Севастополе возобновили движение катеров и паромов после атаки беспилотников
После атаки украинских беспилотников на Черноморский флот в Севастополе катера и паромы снова ходят по графику. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства города.
«На текущий момент рейд открыт, катера и паромы ходят по графику», — говорится в публикации.
Рейд в Севастополе был временно перекрыт после того, как утром в субботу корабли Черноморского флота отбивали атаку беспилотников. Как сообщал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развозжаев, БПЛА были сбиты, в акватории также был уничтожен надводный беспилотник. По его словам, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, но в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа лопнуло одно оконное стекло.
В Минобороны позднее назвали случившееся терактом, уточнив, что в атаке были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Силами кораблей ЧФ все воздушные цели были уничтожены, сообщили в ведомстве. Морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная получили незначительные повреждения.