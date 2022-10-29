Беспилотники атаковали электрическую подстанцию в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на электрическую подстанцию в Судже. По словам губернатора, в атаке были задействованы беспилотники. Глава региона отметил, что пострадавших нет.
«Однако есть повреждения крыши и окон здания, в котором находятся дежурные. Также незначительно пострадал трансформатор, что не сказалось на его работоспособности», — написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что ремонтные бригады устранят последствия налета, на месте работает группа разминирования.
Сегодня в Минобороны России сообщили, что в 4:20 утра украинская сторона провела атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся на рейде в Севастополе. По данным военного ведомства, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и семь автономных морских. В результате атаки повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.
Из-за атаки беспилотников близ Севастополя Россия приостановила свое участие в «зерновой сделке».