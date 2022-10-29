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Общество

Беспилотники атаковали электрическую подстанцию в Курской области

Ведомости

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на электрическую подстанцию в Судже. По словам губернатора, в атаке были задействованы беспилотники. Глава региона отметил, что пострадавших нет.

«Однако есть повреждения крыши и окон здания, в котором находятся дежурные. Также незначительно пострадал трансформатор, что не сказалось на его работоспособности», — написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что ремонтные бригады устранят последствия налета, на месте работает группа разминирования.

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Сегодня в Минобороны России сообщили, что в 4:20 утра украинская сторона провела атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся на рейде в Севастополе. По данным военного ведомства, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и семь автономных морских. В результате атаки повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

Из-за атаки беспилотников близ Севастополя Россия приостановила свое участие в «зерновой сделке».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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