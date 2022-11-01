Словарь Collins назвал permacrisis словом 2022 года
Британский словарь английского языка Collins English Dictionary выбрал permacrisis словом 2022 г. Об этом говорится на сайте словаря.
Термин permacrisis образован слиянием двух слов — permanent (постоянный) и crisis (кризис). «Пермакризис — термин, который обозначает длительный период нестабильности и отсутствия безопасности», — сказано в сообщении.
Создатели словаря пояснили, что это лишь одно из выражений, выделенных Collins, которое описывает продолжающиеся кризисы, выпавшие на долю британцев и всего мира. Речь идет о политической нестабильности в стране, военном конфликте на Украине, а также об изменении климата и повышении стоимости жизни.
Среди претендентов на слово года также были Киев, partygate (обозначает скандал, вызванный вечеринками экс-премьера Британии Бориса Джонсона, которые он проводил во время коронавирусных ограничений), warm banks (места, где могут согреться люди, которые не могут отапливать свои дома) и carolean («каролинский», обозначает все, что связано с Карлом III).
Также в списке оказались слова splooting (поза, в которой животное лежит на животе, раскинув лапы в стороны), vibe shift (существенное изменение доминирующей тенденции в культуре, тренда), sportswashing (продвижение спортивного мероприятия с целью отвлечь внимание от сомнительной деятельности), quit quitting (ситуация, когда сотрудник выполняет только свои прямые обязанности) и lawfare (применение юридических механизмов, чтобы припугнуть или помешать оппоненту).
Словарь английского языка Collins English Dictionary выпускает издательство Harper Collins. Словом 2021 г. было выбрано NFT (невзаимозаменяемый токен).
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.