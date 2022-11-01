Словарь Collins назвал permacrisis словом 2022 года

Среди претендентов на слово года также были Киев, partygate (обозначает скандал, вызванный вечеринками экс-премьера Британии Бориса Джонсона, которые он проводил во время коронавирусных ограничений), warm banks (места, где могут согреться люди, которые не могут отапливать свои дома) и carolean («каролинский», обозначает все, что связано с Карлом III).