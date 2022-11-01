Газета
Общество

Словарь Collins назвал permacrisis словом 2022 года

Ведомости

Британский словарь английского языка Collins English Dictionary выбрал permacrisis словом 2022 г. Об этом говорится на сайте словаря.

Термин permacrisis образован слиянием двух слов — permanent (постоянный) и crisis (кризис). «Пермакризис — термин, который обозначает длительный период нестабильности и отсутствия безопасности», — сказано в сообщении.

Создатели словаря пояснили, что это лишь одно из выражений, выделенных Collins, которое описывает продолжающиеся кризисы, выпавшие на долю британцев и всего мира. Речь идет о политической нестабильности в стране, военном конфликте на Украине, а также об изменении климата и повышении стоимости жизни.

Среди претендентов на слово года также были Киев, partygate (обозначает скандал, вызванный вечеринками экс-премьера Британии Бориса Джонсона, которые он проводил во время коронавирусных ограничений), warm banks (места, где могут согреться люди, которые не могут отапливать свои дома) и carolean («каролинский», обозначает все, что связано с Карлом III). 

Также в списке оказались слова splooting (поза, в которой животное лежит на животе, раскинув лапы в стороны), vibe shift (существенное изменение доминирующей тенденции в культуре, тренда), sportswashing (продвижение спортивного мероприятия с целью отвлечь внимание от сомнительной деятельности), quit quitting (ситуация, когда сотрудник выполняет только свои прямые обязанности) и lawfare (применение юридических механизмов, чтобы припугнуть или помешать оппоненту). 

Словарь английского языка Collins English Dictionary выпускает издательство Harper Collins. Словом 2021 г. было выбрано NFT (невзаимозаменяемый токен).

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных