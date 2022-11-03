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В России предложили усилить мониторинг соцсетей на предмет фейков о ВС РФ

Ведомости

Замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов заявил о необходимости усилить мониторинг соцсетей на предмет ложной информации о Вооруженных силах России и мобилизации. Об этом он сообщил на III Всероссийском форуме «Народы России», который проходит в Москве со 2 по 3 ноября.

«Обращаю внимание на необходимость качественного мониторинга информационных ресурсов, социальных сетей на предмет выявления в текущий сложный период фактов разжигания межнациональной и межрелигиозной розни, русофобии и фейков о Вооруженных силах и мобилизации», — заявил Магомедов (цитата по «РИА Новости»).

Магомедов отметил, что «категорически недопустимы» подобные высказывания со стороны граждан, которые находятся на государственной и муниципальной службах, а также от преподавателей школ и университетов. Он считает, что в России необходима консолидация российского общества из-за давления со стороны Запада на межнациональные отношения в стране.

Статья за распространение фейков о действиях ВС РФ появилась после начала специальной военной операции на Украине — 4 марта. Штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. В случае если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до пятнадцати лет.

Дело московского муниципального депутата Алексея Горинова стало первым, по которому был вынесен приговор. Его Мещанский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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