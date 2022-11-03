В России предложили усилить мониторинг соцсетей на предмет фейков о ВС РФ
Замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов заявил о необходимости усилить мониторинг соцсетей на предмет ложной информации о Вооруженных силах России и мобилизации. Об этом он сообщил на III Всероссийском форуме «Народы России», который проходит в Москве со 2 по 3 ноября.
«Обращаю внимание на необходимость качественного мониторинга информационных ресурсов, социальных сетей на предмет выявления в текущий сложный период фактов разжигания межнациональной и межрелигиозной розни, русофобии и фейков о Вооруженных силах и мобилизации», — заявил Магомедов (цитата по «РИА Новости»).
Магомедов отметил, что «категорически недопустимы» подобные высказывания со стороны граждан, которые находятся на государственной и муниципальной службах, а также от преподавателей школ и университетов. Он считает, что в России необходима консолидация российского общества из-за давления со стороны Запада на межнациональные отношения в стране.
Статья за распространение фейков о действиях ВС РФ появилась после начала специальной военной операции на Украине — 4 марта. Штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. В случае если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до пятнадцати лет.
Дело московского муниципального депутата Алексея Горинова стало первым, по которому был вынесен приговор. Его Мещанский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии.