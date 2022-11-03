В России предложили усилить мониторинг соцсетей на предмет фейков о ВС РФ

Магомедов отметил, что «категорически недопустимы» подобные высказывания со стороны граждан, которые находятся на государственной и муниципальной службах, а также от преподавателей школ и университетов. Он считает, что в России необходима консолидация российского общества из-за давления со стороны Запада на межнациональные отношения в стране.