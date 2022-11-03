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Общество

Суд отпустил из СИЗО экс-замглавы Минпросвещения Ракову

Ведомости

Мосгорсуд освободил из СИЗО бывшего замминистра просвещения Марину Ракову, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве. Ей назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил Раковой меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий», — передаёт корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Кроме того, суд смягчил меру пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») и директору Института общественных наук РАНХиГС Сергею Зуеву. Домашний арест был заменен запретом определенных действий. Ранее Тверской суд отпустил Зуева из СИЗО. Под запретом действий будут также находится гражданский Раковой — Артур Стеценко, а также бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин.

Согласно решению суда, срок меры пресечения продлён на три месяца — до 7 февраля 2023 г. Обвиняемым установлен ряд ограничений, например, фигурантам запрещено пользоваться интернетом и выходить из дома за исключением двухчасовых прогулок. 

Следствие обратилось в суд с таким ходатайством, поскольку расследование уголовного дела находится на финальной стадии, все фигуранты признали вину и полностью погасили ущерб от совершенного преступления в размере, превышающем 65 млн руб. Как уточнил следователь в ходе заседания, их показания позволили изобличить других соучастников в рамках уголовного дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных