Суд отпустил из СИЗО экс-замглавы Минпросвещения Ракову
Мосгорсуд освободил из СИЗО бывшего замминистра просвещения Марину Ракову, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве. Ей назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил Раковой меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий», — передаёт корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Кроме того, суд смягчил меру пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») и директору Института общественных наук РАНХиГС Сергею Зуеву. Домашний арест был заменен запретом определенных действий. Ранее Тверской суд отпустил Зуева из СИЗО. Под запретом действий будут также находится гражданский Раковой — Артур Стеценко, а также бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин.
Согласно решению суда, срок меры пресечения продлён на три месяца — до 7 февраля 2023 г. Обвиняемым установлен ряд ограничений, например, фигурантам запрещено пользоваться интернетом и выходить из дома за исключением двухчасовых прогулок.
Следствие обратилось в суд с таким ходатайством, поскольку расследование уголовного дела находится на финальной стадии, все фигуранты признали вину и полностью погасили ущерб от совершенного преступления в размере, превышающем 65 млн руб. Как уточнил следователь в ходе заседания, их показания позволили изобличить других соучастников в рамках уголовного дела.
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