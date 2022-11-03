Суд отпустил из СИЗО экс-замглавы Минпросвещения Ракову

Кроме того, суд смягчил меру пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») и директору Института общественных наук РАНХиГС Сергею Зуеву. Домашний арест был заменен запретом определенных действий. Ранее Тверской суд отпустил Зуева из СИЗО. Под запретом действий будут также находится гражданский Раковой — Артур Стеценко, а также бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин.