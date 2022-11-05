Устроивший пожар в клубе «Полигон» мужчина признал вину
«Подозреваемый несколько раз выстрелил в клубе из охотничьей ракетницы, что и привело к пожару», — сказал источник агентства. Представитель экстренных служб уточнил, что огонь распространился в здании за четыре минуты, которые понадобились пожарным, чтобы приехать на вызов, площадь возгорания выросла до 3000 кв. м.
Задержанный пояснил, что причиной выстрелов стал конфликт в клубе.
В результате пожара в костромском кафе «Полигон» в ночь на субботу погибли 13 человек. По данным властей региона, еще пятеро получили легкие травмы. Из здания эвакуировали 250 человек, на место происшествия выезжал губернатор Костромской области Сергей Ситников. Возгорание локализовали в 04:23 утра, открытое горение ликвидировано в 7:29. В ликвидации пожара на площади 3500 кв. м были задействованы 50 человек и 20 единиц техники, сообщала пресс-служба регионального МЧС.
Прокуратура Костромской области организовала проверку, ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе, а также действиям контрольно-надзорных органов. Полиция задержала предполагаемого виновника пожара.