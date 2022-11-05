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Общество

Устроивший пожар в клубе «Полигон» мужчина признал вину

Ведомости

Задержанный по делу о пожаре в костромском клубе «Полигон», где погибли 13 человек, несколько раз выстрелил в заведении из охотничьей ракетницы, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Мужчина признал свою вину, отмечает агенство.

«Подозреваемый несколько раз выстрелил в клубе из охотничьей ракетницы, что и привело к пожару», — сказал источник агентства. Представитель экстренных служб уточнил, что огонь распространился в здании за четыре минуты, которые понадобились пожарным, чтобы приехать на вызов, площадь возгорания выросла до 3000 кв. м.

Задержанный пояснил, что причиной выстрелов стал конфликт в клубе.

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В результате пожара в костромском кафе «Полигон» в ночь на субботу погибли 13 человек. По данным властей региона, еще пятеро получили легкие травмы. Из здания эвакуировали 250 человек, на место происшествия выезжал губернатор Костромской области Сергей Ситников. Возгорание локализовали в 04:23 утра, открытое горение ликвидировано в 7:29. В ликвидации пожара на площади 3500 кв. м были задействованы 50 человек и 20 единиц техники, сообщала пресс-служба регионального МЧС.

Прокуратура Костромской области организовала проверку, ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе, а также действиям контрольно-надзорных органов. Полиция задержала предполагаемого виновника пожара.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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