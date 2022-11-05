Устроивший пожар в клубе «Полигон» мужчина признал вину

В результате пожара в костромском кафе «Полигон» в ночь на субботу погибли 13 человек. По данным властей региона, еще пятеро получили легкие травмы. Из здания эвакуировали 250 человек, на место происшествия выезжал губернатор Костромской области Сергей Ситников. Возгорание локализовали в 04:23 утра, открытое горение ликвидировано в 7:29. В ликвидации пожара на площади 3500 кв. м были задействованы 50 человек и 20 единиц техники, сообщала пресс-служба регионального МЧС.