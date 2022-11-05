Из-за непогоды в Курганской области запретили движение пассажирских автобусов
В Курганской области из-за погодных условий на всех дорогах федерального и регионального значения будет ограничено движение пассажирского транспорта, сообщается в Telegram-канале отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.
«Сегодня, 05 ноября 2022 г., с 20 часов 30 минут по решению региональной Госавтоинспекции совместно с собственниками региональных и федеральных дорог введено временное ограничение движения для пассажирского транспорта», – говорится в заявлении ведомства.
Под запрет попадают все регулярные автобусные и школьные перевозки на региональных дорогах, а также на федеральных трассах от границы с Челябинской областью до границы с Казахстаном и от Кургана до границ с Тюменской и Свердловской областями.
В ГИБДД по региону отметили, что дорожно-эксплуатационные организации принимают меры для ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. О снятии ограничений в ведомстве сообщат дополнительно.
Также с сегодняшнего дня в Курганской области действует ограничение на движение автобусов на автодороге «Подъезд к Ишиму».
30 и 31 октября в Москве наблюдались усиление ветра и гололедица, из-за чего городские службы Москвы еще утром были переведены в режим повышенной готовности. Как сообщал ТАСС со ссылкой на данные «Яндекс.Расписание», из-за непогоды в московских аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» задержано или отменено порядка 60 рейсов.