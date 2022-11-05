Газета
Общество

Из-за непогоды в Курганской области запретили движение пассажирских автобусов

Ведомости

В Курганской области из-за погодных условий на всех дорогах федерального и регионального значения будет ограничено движение пассажирского транспорта, сообщается в Telegram-канале отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.

«Сегодня, 05 ноября 2022 г., с 20 часов 30 минут по решению региональной Госавтоинспекции совместно с собственниками региональных и федеральных дорог введено временное ограничение движения для пассажирского транспорта», – говорится в заявлении ведомства.

Под запрет попадают все регулярные автобусные и школьные перевозки на региональных дорогах, а также на федеральных трассах от границы с Челябинской областью до границы с Казахстаном и от Кургана до границ с Тюменской и Свердловской областями.

В ГИБДД по региону отметили, что дорожно-эксплуатационные организации принимают меры для ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. О снятии ограничений в ведомстве сообщат дополнительно.

Также с сегодняшнего дня в Курганской области действует ограничение на движение автобусов на автодороге «Подъезд к Ишиму».

30 и 31 октября в Москве наблюдались усиление ветра и гололедица, из-за чего городские службы Москвы еще утром были переведены в режим повышенной готовности. Как сообщал ТАСС со ссылкой на данные «Яндекс.Расписание», из-за непогоды в московских аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» задержано или отменено порядка 60 рейсов.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных