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Самолет авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория в Танзании

Ведомости

Пассажирский самолет ATR-42-500 танзанийской авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория, сообщает NRK.no. Согласно данным издания, он направлялся из Дар-эс-Салама в Букобу.

В момент аварии на борту воздушного судна находилось 49 человек, 15 из них спасли. Самолет рухнул в воду примерно в 100 м от аэропорта, сообщил начальник местной полиции Уильям Мвампангале.

«6 ноября 2022 г. рейс компании Precision Air № 494, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, потерпел крушение при подходе к аэропорту Букоба. На место аварии была направлена спасательная команда», — говорится в сообщении авиакомпании Precision Air в Twitter.

Reuters сообщает, что причиной аварии могут быть погодные условия: во время посадки в районе аэропорта были сильный ветер и дождь. На видеозаписях и изображениях, опубликованных в социальных сетях, видно, что самолет почти полностью погрузился в воду.

Precision Air — авиакомпания из Танзании, базирующаяся в Дар-эс-Саламе. Озеро Виктория расположено в Центральной Африке, между Угандой на севере, Кенией на востоке и Танзанией на юге.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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