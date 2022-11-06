Самолет авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория в Танзании
Пассажирский самолет ATR-42-500 танзанийской авиакомпании Precision Air упал в озеро Виктория, сообщает NRK.no. Согласно данным издания, он направлялся из Дар-эс-Салама в Букобу.
В момент аварии на борту воздушного судна находилось 49 человек, 15 из них спасли. Самолет рухнул в воду примерно в 100 м от аэропорта, сообщил начальник местной полиции Уильям Мвампангале.
«6 ноября 2022 г. рейс компании Precision Air № 494, летевший из Дар-эс-Салама в Букобу, потерпел крушение при подходе к аэропорту Букоба. На место аварии была направлена спасательная команда», — говорится в сообщении авиакомпании Precision Air в Twitter.
Reuters сообщает, что причиной аварии могут быть погодные условия: во время посадки в районе аэропорта были сильный ветер и дождь. На видеозаписях и изображениях, опубликованных в социальных сетях, видно, что самолет почти полностью погрузился в воду.
Precision Air — авиакомпания из Танзании, базирующаяся в Дар-эс-Саламе. Озеро Виктория расположено в Центральной Африке, между Угандой на севере, Кенией на востоке и Танзанией на юге.