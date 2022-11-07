Посольство: электронные визы Индонезии не предназначены для туристов

Ранее сегодня в главном управлении иммиграции Индонезии сообщили, что с 9 ноября в стране будут также действовать электронные визы (eVoA). Получить ее могут граждане 26 государств, в том числе россияне. На сайте ведомства отмечалось, что виза выдается на 30 дней в туристических целях, а также для деловых встреч и правительственных визитов. Ее можно продлить на тот же срок.