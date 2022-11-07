Посольство: электронные визы Индонезии не предназначены для туристов
Электронные визы для въезда в Индонезию не будут выдавать туристам, получить их можно только по приглашению. Об этом сообщили в посольстве Индонезии в РФ, передает ТАСС.
«Заявление на получение визы может быть подано только приглашенным гражданином Индонезии (физическим лицом), индонезийской организацией/компанией или иностранной организацией/компанией, зарегистрированной на территории Индонезии», — пояснили в дипмиссии.
Уточняется, что у приглашенного лица должен быть билет туда и обратно, а также медицинская страховка, которая может покрыть не менее $25 000.
В индонезийском посольстве напомнили, что туристы из России и Белоруссии могут получить визу по прибытии в страну. Ее стоимость составляет 500 000 индонезийских рупий (около $35). Документ действует 30 дней с даты прибытия и может быть продлен еще на 30 дней один раз.
Ранее сегодня в главном управлении иммиграции Индонезии сообщили, что с 9 ноября в стране будут также действовать электронные визы (eVoA). Получить ее могут граждане 26 государств, в том числе россияне. На сайте ведомства отмечалось, что виза выдается на 30 дней в туристических целях, а также для деловых встреч и правительственных визитов. Ее можно продлить на тот же срок.
Систему выдачи электронных виз индонезийские власти запустили на фоне проведения саммита G20 на Бали 15-16 ноября, чтобы снизить нагрузку на центры выдачи виз по прилете в страну.
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