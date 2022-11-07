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Посольство: электронные визы Индонезии не предназначены для туристов

Ведомости

Электронные визы для въезда в Индонезию не будут выдавать туристам, получить их можно только по приглашению. Об этом сообщили в посольстве Индонезии в РФ, передает ТАСС.

«Заявление на получение визы может быть подано только приглашенным гражданином Индонезии (физическим лицом), индонезийской организацией/компанией или иностранной организацией/компанией, зарегистрированной на территории Индонезии», — пояснили в дипмиссии. 

Уточняется, что у приглашенного лица должен быть билет туда и обратно, а также медицинская страховка, которая может покрыть не менее $25 000.

В индонезийском посольстве напомнили, что туристы из России и Белоруссии могут получить визу по прибытии в страну. Ее стоимость составляет 500 000 индонезийских рупий (около $35). Документ действует 30 дней с даты прибытия и может быть продлен еще на 30 дней один раз.

Ранее сегодня в главном управлении иммиграции Индонезии сообщили, что с 9 ноября в стране будут также действовать электронные визы (eVoA). Получить ее могут граждане 26 государств, в том числе россияне. На сайте ведомства отмечалось, что виза выдается на 30 дней в туристических целях, а также для деловых встреч и правительственных визитов. Ее можно продлить на тот же срок.

Систему выдачи электронных виз индонезийские власти запустили на фоне проведения саммита G20 на Бали 15-16 ноября, чтобы снизить нагрузку на центры выдачи виз по прилете в страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных