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Росавиация продлила режим ограничения полетов до 21 ноября

Ведомости

Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России до 21 ноября, сообщается на сайте ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 21 ноября 2022 г. 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», – говорится в сообщении.

В Росавиации рекомендовали авиакомпаниям совершать полеты по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Все остальные российские аэропорты продолжают работать в штатном режиме.

Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала спецоперации на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевали, в предыдущий раз — до 15 ноября. Таким образом, 11 аэропортов остаются закрытыми почти девять месяцев.

Ранее 31 октября замглавы Минтранса Игорь Чалик сообщил, что за 10 месяцев 2022 г. российские авиакомпании перевезли 80 млн пассажиров, что на 15% меньше относительно того же периода прошлого года. По оценкам Минтранса, перевозки по итогам года будут «чуть меньше» запланированных ранее 100 млн человек из-за длительного закрытия 11 южных аэропортов, отметил Чалик.

17 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительную поддержку закрытым аэропортам. Объем субсидий превысит 2 млрд руб. на возмещение операционных расходов. Всего в 2022 г. на поддержку аэропортов будет направлено свыше 7,5 млрд руб., уточнил Мишустин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных