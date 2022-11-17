В Брянской области сообщили о гибели одного из пострадавших при подрыве на мине
Один из двух жителей Брянской области, который получил ранения при подрыве на мине рядом с селом Азаровка, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«В результате происшествия в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа один из пострадавших, к сожалению, от полученных ран скончался», — написал он.
Он уточнил, что второй пострадавший сейчас находится в медицинском учреждении, получает всю необходимую помощь.
Накануне, 16 ноября, два человека получили ранения после подрыва на мине в Брянской области в районе села Азаровка. По словам Богомаза, инцидент произошел в то время, когда пострадавшие местные жители передвигались на автомобиле.
На территории Брянской области действует «желтый» уровень террористической опасности, а также средний уровень реагирования, введенный президентом России Владимиром Путиным в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам).
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