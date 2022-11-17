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В Брянской области сообщили о гибели одного из пострадавших при подрыве на мине

Ведомости

Один из двух жителей Брянской области, который получил ранения при подрыве на мине рядом с селом Азаровка, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате происшествия в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа один из пострадавших, к сожалению, от полученных ран скончался», — написал он. 

Он уточнил, что второй пострадавший сейчас находится в медицинском учреждении, получает всю необходимую помощь. 

Накануне, 16 ноября, два человека получили ранения после подрыва на мине в Брянской области в районе села Азаровка. По словам Богомаза, инцидент произошел в то время, когда пострадавшие местные жители передвигались на автомобиле.

На территории Брянской области действует «желтый» уровень террористической опасности, а также средний уровень реагирования, введенный президентом России Владимиром Путиным в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных