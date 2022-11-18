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ФИФА запретила продажу пива на стадионах во время ЧМ-2022 в Катаре

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Пиво не будет продаваться на территории стадионов во время чемпионата мира по футболу 2022 г. в Катаре. Такое решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА) за два дня до начала спортивного события, сообщает пресс-служба организации.

«После переговоров между руководством страны-организатора и ФИФА было принято решение оставить продажу алкогольных напитков в фан-зонах и отказаться от точек продаж пива на территории стадионов», — говорится в заявлении. 

В ФИФА отметили, что данное решение не повлияет на продажу безалкогольного пива. Его по-прежнему можно будет купить на всех стадионах Катара. 

Ранее сегодня о запрете продажи алкоголя на стадионах ЧМ-2022 сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителя оргкомитета турнира. Издание отмечало, что у ФИФА есть спонсорский контракт на $75 млн с производителем пива Budweiser. Решение об ограничении продажи алкоголя на ЧМ-2022 может поставить его под угрозу срыва.

В начале сентября агентство Reuters писало, что во время ЧМ-2022 в Катаре продажа пива на стадионах будет разрешена в течение трех часов до начала матчей и еще в течение часа после их окончания. Ожидалось, что точки продаж разместят в пределах так называемого «билетного периметра», окружающего каждый стадион. При этом на трибунах продажа не допускается, уточнило агентство. 

Употребление алкоголя в Катара запрещено, приезжие также не могут ввозить в страну алкогольную продукцию, даже если она была куплена в магазинах беспошлинной торговли. 

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Матчи турнира состоятся на восьми стадионах в пяти городах. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных