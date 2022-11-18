ФИФА запретила продажу пива на стадионах во время ЧМ-2022 в Катаре

В начале сентября агентство Reuters писало, что во время ЧМ-2022 в Катаре продажа пива на стадионах будет разрешена в течение трех часов до начала матчей и еще в течение часа после их окончания. Ожидалось, что точки продаж разместят в пределах так называемого «билетного периметра», окружающего каждый стадион. При этом на трибунах продажа не допускается, уточнило агентство.