ФИФА запретила продажу пива на стадионах во время ЧМ-2022 в Катаре
Пиво не будет продаваться на территории стадионов во время чемпионата мира по футболу 2022 г. в Катаре. Такое решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА) за два дня до начала спортивного события, сообщает пресс-служба организации.
«После переговоров между руководством страны-организатора и ФИФА было принято решение оставить продажу алкогольных напитков в фан-зонах и отказаться от точек продаж пива на территории стадионов», — говорится в заявлении.
В ФИФА отметили, что данное решение не повлияет на продажу безалкогольного пива. Его по-прежнему можно будет купить на всех стадионах Катара.
Ранее сегодня о запрете продажи алкоголя на стадионах ЧМ-2022 сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителя оргкомитета турнира. Издание отмечало, что у ФИФА есть спонсорский контракт на $75 млн с производителем пива Budweiser. Решение об ограничении продажи алкоголя на ЧМ-2022 может поставить его под угрозу срыва.
В начале сентября агентство Reuters писало, что во время ЧМ-2022 в Катаре продажа пива на стадионах будет разрешена в течение трех часов до начала матчей и еще в течение часа после их окончания. Ожидалось, что точки продаж разместят в пределах так называемого «билетного периметра», окружающего каждый стадион. При этом на трибунах продажа не допускается, уточнило агентство.
Употребление алкоголя в Катара запрещено, приезжие также не могут ввозить в страну алкогольную продукцию, даже если она была куплена в магазинах беспошлинной торговли.
ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Матчи турнира состоятся на восьми стадионах в пяти городах. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
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