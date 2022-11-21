В ЛНР сообщили о гибели учительницы начальных классов после обстрела ВСУ

Представительство ЛНР в СЦКК в среду, 17 ноября, представило обновленную информацию об обстрелах со стороны ВСУ по ЛНР с начала спецоперации. За этот период украинские войска выпустили 492 ракеты из РСЗО HIMARS по республике. Жертвами агрессии ВСУ стал 491 мирный житель, из которых 123 человека погибли и 368 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и двадцать восемь получили ранения. Разрушено и повреждено 3176 домостроений в 79 населенных пунктах.