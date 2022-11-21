В ЛНР сообщили о гибели учительницы начальных классов после обстрела ВСУ
После обстрела Алчевска в Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских войск погибли два человека, среди которых оказалась учительница начальных классов, сообщает администрация города со ссылкой на Алчевский информационно-методический центр.
«Коллектив Алчевского информационно-методического центра выражает глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Сергеевны Забары, учителя начальных классов ГОУ ЛНР "АСШ № 15", погибшей сегодня, 21.11.2022, ночью, в результате обстрела нашего города вооруженными формированиями Украины», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в результате обстрела города Алчевска погибли два человека и один получил ранения. Также разрушено 2 и повреждено 5 жилых домов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу 2 ракеты из РСЗО HIMARS, заявило представительство ЛНР в СЦКК.
Районы ЛНР регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск. 18 ноября глава администрации Брянки Евгений Морозов сообщил, что в результате ночного обстрела со стороны ВСУ по городу серьезно повреждены многоквартирные дома, среди мирных жителей есть раненые. В воскресенье, 20 ноября, представительство ЛНР в СЦКК проинформировало об обстреле города Кременная, была выпущена одна ракета из РСЗО HIMARS. В результате очередного обстрела со стороны ВСУ погиб один мирный житель города.
Представительство ЛНР в СЦКК в среду, 17 ноября, представило обновленную информацию об обстрелах со стороны ВСУ по ЛНР с начала спецоперации. За этот период украинские войска выпустили 492 ракеты из РСЗО HIMARS по республике. Жертвами агрессии ВСУ стал 491 мирный житель, из которых 123 человека погибли и 368 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и двадцать восемь получили ранения. Разрушено и повреждено 3176 домостроений в 79 населенных пунктах.
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