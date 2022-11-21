Газета
Общество

В ЛНР сообщили о гибели учительницы начальных классов после обстрела ВСУ

Ведомости

После обстрела Алчевска в Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских войск погибли два человека, среди которых оказалась учительница начальных классов, сообщает администрация города со ссылкой на Алчевский информационно-методический центр.

«Коллектив Алчевского информационно-методического центра выражает глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Сергеевны Забары, учителя начальных классов ГОУ ЛНР "АСШ № 15", погибшей сегодня, 21.11.2022, ночью, в результате обстрела нашего города вооруженными формированиями Украины», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в результате обстрела города Алчевска погибли два человека и один получил ранения. Также разрушено 2 и повреждено 5 жилых домов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу 2 ракеты из РСЗО HIMARS, заявило представительство ЛНР в СЦКК.

Районы ЛНР регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск. 18 ноября глава администрации Брянки Евгений Морозов сообщил, что в результате ночного обстрела со стороны ВСУ по городу серьезно повреждены многоквартирные дома, среди мирных жителей есть раненые. В воскресенье, 20 ноября, представительство ЛНР в СЦКК проинформировало об обстреле города Кременная, была выпущена одна ракета из РСЗО HIMARS. В результате очередного обстрела со стороны ВСУ погиб один мирный житель города.

Представительство ЛНР в СЦКК в среду, 17 ноября, представило обновленную информацию об обстрелах со стороны ВСУ по ЛНР с начала спецоперации. За этот период украинские войска выпустили 492 ракеты из РСЗО HIMARS по республике. Жертвами агрессии ВСУ стал 491 мирный житель, из которых 123 человека погибли и 368 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и двадцать восемь получили ранения. Разрушено и повреждено 3176 домостроений в 79 населенных пунктах.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных