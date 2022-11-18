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В ЛНР сообщили о пострадавших мирных жителях после обстрела ВСУ

Ведомости

В результате ночного обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянке в Луганской народной республике (ЛНР) серьезно повреждены многоквартирные дома, среди мирных жителей есть раненые, сообщил глава администрации города Евгений Морозов в своем Telegram-канале.

«Ночью город подвергся обстрелу. <...> Серьезно повреждены многоквартирные дома. Есть пострадавшие мирные жители», — написал утром Морозов. Практически полностью разрушен двухэтажный восьмиквартирный дом, а еще два серьезно повреждены, позже сообщил глава администрации. Он также написал, что в результате обстрела одна женщина получила ранения.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ночью, 18 ноября, украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Брянка. Накануне, 17 ноября, администрация Стаханова в ЛНР сообщила об обстреле города со стороны ВСУ, в результате которого погибли два человека и трое получили ранения.

Ранее по теме: В ЛНР сообщили о шести пострадавших после обстрела ВСУ

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в среду, 17 ноября, представило обновленную информацию об обстрелах со стороны ВСУ по ЛНР с начала спецоперации. За этот период украинские войска выпустили 492 ракеты из РСЗО HIMARS по республике. Жертвами агрессии ВСУ стал 491 мирный житель, из которых 123 человека погибли и 368 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и двадцать восемь получили ранения. Разрушено и повреждено 3176 домостроений в 79 населенных пунктах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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