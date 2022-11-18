В ЛНР сообщили о пострадавших мирных жителях после обстрела ВСУ
В результате ночного обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянке в Луганской народной республике (ЛНР) серьезно повреждены многоквартирные дома, среди мирных жителей есть раненые, сообщил глава администрации города Евгений Морозов в своем Telegram-канале.
«Ночью город подвергся обстрелу. <...> Серьезно повреждены многоквартирные дома. Есть пострадавшие мирные жители», — написал утром Морозов. Практически полностью разрушен двухэтажный восьмиквартирный дом, а еще два серьезно повреждены, позже сообщил глава администрации. Он также написал, что в результате обстрела одна женщина получила ранения.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ночью, 18 ноября, украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Брянка. Накануне, 17 ноября, администрация Стаханова в ЛНР сообщила об обстреле города со стороны ВСУ, в результате которого погибли два человека и трое получили ранения.
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в среду, 17 ноября, представило обновленную информацию об обстрелах со стороны ВСУ по ЛНР с начала спецоперации. За этот период украинские войска выпустили 492 ракеты из РСЗО HIMARS по республике. Жертвами агрессии ВСУ стал 491 мирный житель, из которых 123 человека погибли и 368 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и двадцать восемь получили ранения. Разрушено и повреждено 3176 домостроений в 79 населенных пунктах.
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