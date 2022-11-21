Газета
Общество

Десять районных судов Москвы эвакуированы из-за сообщений о «минировании»

Ведомости

Минимум 10 районных судов Москвы, в том числе Пресненский, Чертановский, Басманный, были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб. 

«В понедельник в ряд московских судов поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Из-за этого посетителей и сотрудников этих учреждений эвакуировали. Известно, что это произошло в Пресненском, Солнцевском, Чертановском, Останкинском, Басманном, Нагатинском, Головинском, Коптевском, Перовском и Кузьминском районных судах», — говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что все эвакуированные суды вернулись к работе в обычном режиме.

Сообщения о минированиях в Москве стали массово поступать с ноября 2019 г. С этого времени в суды, школы, вузы, торговые центры и другие места массового скопления людей приходят анонимные электронные письма с информацией об угрозах взрывов. Ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.

В частности, 19 октября из-за этого были эвакуированы восемь столичных районных судов, среди них — Мещанский, Басманный и Чертановский суды. Уточнялось, что в тот день в Мещанском суде проходили слушания по делу в отношении совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, для которых прокурор в итоге запросил от 21 до 24 лет колонии. Братья Магомедовы вместе с другими фигурантами обвиняются в хищении более 11 млрд руб.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных