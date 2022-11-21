Десять районных судов Москвы эвакуированы из-за сообщений о «минировании»

В частности, 19 октября из-за этого были эвакуированы восемь столичных районных судов, среди них — Мещанский, Басманный и Чертановский суды. Уточнялось, что в тот день в Мещанском суде проходили слушания по делу в отношении совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, для которых прокурор в итоге запросил от 21 до 24 лет колонии. Братья Магомедовы вместе с другими фигурантами обвиняются в хищении более 11 млрд руб.