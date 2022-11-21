Десять районных судов Москвы эвакуированы из-за сообщений о «минировании»
Минимум 10 районных судов Москвы, в том числе Пресненский, Чертановский, Басманный, были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб.
«В понедельник в ряд московских судов поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Из-за этого посетителей и сотрудников этих учреждений эвакуировали. Известно, что это произошло в Пресненском, Солнцевском, Чертановском, Останкинском, Басманном, Нагатинском, Головинском, Коптевском, Перовском и Кузьминском районных судах», — говорится в сообщении.
Позже в пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что все эвакуированные суды вернулись к работе в обычном режиме.
Сообщения о минированиях в Москве стали массово поступать с ноября 2019 г. С этого времени в суды, школы, вузы, торговые центры и другие места массового скопления людей приходят анонимные электронные письма с информацией об угрозах взрывов. Ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.
В частности, 19 октября из-за этого были эвакуированы восемь столичных районных судов, среди них — Мещанский, Басманный и Чертановский суды. Уточнялось, что в тот день в Мещанском суде проходили слушания по делу в отношении совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, для которых прокурор в итоге запросил от 21 до 24 лет колонии. Братья Магомедовы вместе с другими фигурантами обвиняются в хищении более 11 млрд руб.
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