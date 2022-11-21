Суд смягчил приговор лидеру хакерской группировки Lurk

Лидер хакерской группировки Lurk Константин Козловский был приговорен к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год 14 февраля 2022 г. Он был признан виновным в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и неправомерном получении доступа к компьютерной информации (ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159.6 и ч. 2 и 3 ст. 272 УК). Разные сроки получили еще девять участников группировки.