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Суд смягчил приговор лидеру хакерской группировки Lurk

Ведомости

Свердловский областной суд сократил срок наказания лидеру хакерской группировки Lurk Константину Козловскому. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. В разговоре с ТАСС адвокат Козловского Федор Акчермышев подтвердил решение суда. 

«Суд изменил приговор и снизил срок лишения свободы в колонии строгого режима Константину Козловскому с 14 лет до 13 лет и 4 месяцев», — сообщил Акчермышев. При этом гособвинение просило увеличить срок наказания до 18 лет, добавил адвокат.

В суде уточнили, что после окончания отбывания срока в колонии ограничение свободы Козловского продлится еще год. Как пояснил адвокат, приговор был смягчен в связи с освобождением от наказания по ст. 273 и 272 УК РФ (создание и распространение вредоносных компьютерных программ, неправомерный доступ к компьютерной информации) из-за истечения срока давности.

Также суд отменил наложенный на квартиру осужденного арест в качестве обеспечительной меры. В пресс-службе облсуда отметили, что от наказания по ст. 273 и 272 УК РФ были освобождены еще 18 фигурантов дела, помимо Козловского. Им также сократили сроки.

Акчермышев заявил, что прокурор не представил доказательств причастности Козловского к обвинению. В связи с этим адвокат намерен обжаловать решение в кассационной инстанции. 

Лидер хакерской группировки Lurk Константин Козловский был приговорен к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год 14 февраля 2022 г. Он был признан виновным в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и неправомерном получении доступа к компьютерной информации (ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159.6 и ч. 2 и 3 ст. 272 УК). Разные сроки получили еще девять участников группировки. 

Следствие утверждало, что группировка Lurk занималась хищением денег со счетов клиентов российских финансовых учреждений при помощи вредоносного ПО начиная с 2013 г. По данным МВД, пятидесяти ее участникам за несколько лет удалось похитить порядка 1,26 млрд руб. у российских банков и турфирм. ФСБ сообщила о задержании членов группы в июне 2016 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных