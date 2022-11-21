Суд смягчил приговор лидеру хакерской группировки Lurk
Свердловский областной суд сократил срок наказания лидеру хакерской группировки Lurk Константину Козловскому. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. В разговоре с ТАСС адвокат Козловского Федор Акчермышев подтвердил решение суда.
«Суд изменил приговор и снизил срок лишения свободы в колонии строгого режима Константину Козловскому с 14 лет до 13 лет и 4 месяцев», — сообщил Акчермышев. При этом гособвинение просило увеличить срок наказания до 18 лет, добавил адвокат.
В суде уточнили, что после окончания отбывания срока в колонии ограничение свободы Козловского продлится еще год. Как пояснил адвокат, приговор был смягчен в связи с освобождением от наказания по ст. 273 и 272 УК РФ (создание и распространение вредоносных компьютерных программ, неправомерный доступ к компьютерной информации) из-за истечения срока давности.
Также суд отменил наложенный на квартиру осужденного арест в качестве обеспечительной меры. В пресс-службе облсуда отметили, что от наказания по ст. 273 и 272 УК РФ были освобождены еще 18 фигурантов дела, помимо Козловского. Им также сократили сроки.
Акчермышев заявил, что прокурор не представил доказательств причастности Козловского к обвинению. В связи с этим адвокат намерен обжаловать решение в кассационной инстанции.
Лидер хакерской группировки Lurk Константин Козловский был приговорен к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год 14 февраля 2022 г. Он был признан виновным в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и неправомерном получении доступа к компьютерной информации (ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159.6 и ч. 2 и 3 ст. 272 УК). Разные сроки получили еще девять участников группировки.
Следствие утверждало, что группировка Lurk занималась хищением денег со счетов клиентов российских финансовых учреждений при помощи вредоносного ПО начиная с 2013 г. По данным МВД, пятидесяти ее участникам за несколько лет удалось похитить порядка 1,26 млрд руб. у российских банков и турфирм. ФСБ сообщила о задержании членов группы в июне 2016 г.
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