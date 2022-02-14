Лидера хакерской группировки Lurk осудили на 14 лет колонии

Козловский во время рассмотрения дела утверждал, что его работу курировал бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев (был осужден за госизмену в 2019 г., в 2021 освобожден по УДО), а также заявлял о своей причастности к взлому серверов американских государственных органов. По словам источника «Интерфакса», следствие не установило связи между Козловским и Докучаевым, а также не нашло доказательств причастности кого-либо из участников группировки к кибератакам на сети США.