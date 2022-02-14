Лидера хакерской группировки Lurk осудили на 14 лет колонии
Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил лидера хакерской организации Lurk Константина Козловского к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год, передает «Интерфакс».
Козловскому вменялись несколько статей: неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 2 и ч. 3 и ст. 272 УК), организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК) и крупное групповое мошенничество в сфере компьютерной информации (ч. 4 ст. 159.6 УК).
Всего в деле Lurk фигурируют 22 человека, один из них находится в розыске. Восемь фигурантов дела находились до оглашения приговора под стражей, восемь — под домашним арестом, остальные были под подпиской о невыезде. В ноябре 2021 г. гособвинение запросило от 6 до 18 лет лишения свободы для 22 обвиняемых, в том числе 18 лет для Козловского.
Следствие утверждало, что группировка Lurk занималась хищением денег со счетов клиентов российских финансовых учреждений при помощи вредоносного ПО начиная с 2013 г. По данным МВД, 50 ее участникам за несколько лет удалось похитить порядка 1,26 млрд руб. у российских банков и турфирм. ФСБ сообщала о задержании членов группы в июне 2016 г.
Козловский во время рассмотрения дела утверждал, что его работу курировал бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев (был осужден за госизмену в 2019 г., в 2021 освобожден по УДО), а также заявлял о своей причастности к взлому серверов американских государственных органов. По словам источника «Интерфакса», следствие не установило связи между Козловским и Докучаевым, а также не нашло доказательств причастности кого-либо из участников группировки к кибератакам на сети США.
В конце января сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ четверых участников хакерской группы The Infraud Organization, включая ее предполагаемого основателя Андрея Новака. ФБР оценивала ущерб от деятельности организации в $586 млн. До этого ФСБ отчиталась о задержании по запросу США хакеров из группировки REvil, которых связывают с атаками на американские компании.