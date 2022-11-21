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Роскомнадзор удалил ЛГБТ-пропаганду более чем с 5500 страниц в интернете

Ведомости

Роскомнадзор удалил ЛГБТ-пропаганду в отношении несовершеннолетних более чем с 5500 страниц в интернете, сообщил замруководителя ведомства Вадим Субботин.

«Роскомнадзором к настоящему времени удалена или заблокирована информация с более 5,5 тысяч интернет-страниц, содержащих ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних, такие материалы блокировались на основании судебных решений о признании информации запрещенной к распространению», — отметил Субботин (цитата по «РИА Новости»).

Помимо этого представитель ведомства подчеркнул, что нынешняя практика, когда от момента обнаружения противоправного контента до вынесения по нему судебного решения проходит от двух до трех месяцев, недопустима. 

27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб. для граждан, от 100 000 до 800 000 руб. для должностных лиц, от 800 000 до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ранее внес поправку, согласно которой материалы с ЛГБТ-пропагандой на сайте могут стать основанием для внесения его Роскомнадзором в реестр запрещенных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных