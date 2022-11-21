Роскомнадзор удалил ЛГБТ-пропаганду более чем с 5500 страниц в интернете
Роскомнадзор удалил ЛГБТ-пропаганду в отношении несовершеннолетних более чем с 5500 страниц в интернете, сообщил замруководителя ведомства Вадим Субботин.
«Роскомнадзором к настоящему времени удалена или заблокирована информация с более 5,5 тысяч интернет-страниц, содержащих ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних, такие материалы блокировались на основании судебных решений о признании информации запрещенной к распространению», — отметил Субботин (цитата по «РИА Новости»).
Помимо этого представитель ведомства подчеркнул, что нынешняя практика, когда от момента обнаружения противоправного контента до вынесения по нему судебного решения проходит от двух до трех месяцев, недопустима.
27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб. для граждан, от 100 000 до 800 000 руб. для должностных лиц, от 800 000 до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц.
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ранее внес поправку, согласно которой материалы с ЛГБТ-пропагандой на сайте могут стать основанием для внесения его Роскомнадзором в реестр запрещенных.
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