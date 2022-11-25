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Суд приговорил бывшего чиновника Минобороны к пяти годам колонии

Ведомости

Московский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) полковника запаса Леонида Харламова в получении особо крупных взяток. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению суда, Харламов получил пять лет колонии строгого режима. Также его лишили воинского звания «полковник». Отмечается, что конфискованные у военного 3 млн руб. и имущество на сумму более 2 млн руб. суд обратил в пользу государства.

Харламова обвиняли по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере). Ему грозило от 7 до 15 лет колонии. Вину военный признал. Также при вынесении решения суд учел заключение сделки со следствием, наличие благодарностей, госнаград и участие в боевых действиях в Сирии.

Судом было установлено, что в 2019 г. Харламов каждый месяц получал взятки за общее покровительство и включение компаний в число исполнителей госконтрактов. В частности, с 2019 по 2022 г. взятки ему передавал гендиректор «Корпорация НПО "РИФ”». Всего Харламов получил 6,52 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных