Суд приговорил бывшего чиновника Минобороны к пяти годам колонии

Судом было установлено, что в 2019 г. Харламов каждый месяц получал взятки за общее покровительство и включение компаний в число исполнителей госконтрактов. В частности, с 2019 по 2022 г. взятки ему передавал гендиректор «Корпорация НПО "РИФ”». Всего Харламов получил 6,52 млн руб.