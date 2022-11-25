Суд приговорил бывшего чиновника Минобороны к пяти годам колонии
Московский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) полковника запаса Леонида Харламова в получении особо крупных взяток. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно решению суда, Харламов получил пять лет колонии строгого режима. Также его лишили воинского звания «полковник». Отмечается, что конфискованные у военного 3 млн руб. и имущество на сумму более 2 млн руб. суд обратил в пользу государства.
Харламова обвиняли по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере). Ему грозило от 7 до 15 лет колонии. Вину военный признал. Также при вынесении решения суд учел заключение сделки со следствием, наличие благодарностей, госнаград и участие в боевых действиях в Сирии.
Судом было установлено, что в 2019 г. Харламов каждый месяц получал взятки за общее покровительство и включение компаний в число исполнителей госконтрактов. В частности, с 2019 по 2022 г. взятки ему передавал гендиректор «Корпорация НПО "РИФ”». Всего Харламов получил 6,52 млн руб.
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