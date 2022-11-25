В Москве загорелся ТЦ «Елоховский пассаж»
Около станции метро «Бауманская» в Москве загорелся торговый центр «Елоховский пассаж», людей эвакуируют, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
По информации МЧС, возгорание произошло на первом этаже ТЦ. Пожар удалось локализовать на площади 20 кв. м приблизительно через 20 минут после сообщения о возгорании, открытое горение было ликвидировано в 15:30 мск.
Также в пресс-службе сообщили об эвакуации людей. Несколько человек оказались заблокированы в одном из помещений, пожарные принимают меры к их спасению, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В МЧС отметили, что в результате произошедшего никто не пострадал.
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