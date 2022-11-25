В Москве загорелся ТЦ «Елоховский пассаж»

Также в пресс-службе сообщили об эвакуации людей. Несколько человек оказались заблокированы в одном из помещений, пожарные принимают меры к их спасению, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В МЧС отметили, что в результате произошедшего никто не пострадал.