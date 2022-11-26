В Нижегородской области из-за ледяных дождей без света остаются 13 500 человек
13 500 человек в Нижегородской области остаются без света из-за обрыва электросетей вследствие ледяного дождя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.
«Ситуация продолжает оставаться сложной. На пике отключений 23 ноября без света было около 120 тысяч человек. Сейчас примерно 13,5 тысяч (это 125 населённых пунктов в 8 муниципалитетах). При этом цифра меняется. Происходят новые обрывы», – написал он.
Об этом Никитин сообщил по итогам заседания оперштаба по обеспечению электробезопасности, на котором присутствовали замминистра энергетики Евгений Грабчак, главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов, начальник ГУ МЧС России по региону Валерий Синьков, главы МСУ пострадавших районов. По его словам, «разговор был непростой», и Никитин выразил мнение, что сетевая компания «переоценила свои возможности». «Из-за этого прогнозы по восстановлению питания постоянно корректировались. Люди ждали света, а в итоге сроки сдвигаются до сих пор. Выводы обязательно будут», – заявил губернатор.
Никитин сообщил, что сейчас в регионе увеличено до 179 число бригад, в том числе за счет людей из других областей, муниципальные власти обеспечивают население пунктами временного размещения, организуют подвоз воды. «За каждым населенным пунктом, где нет света, закреплён куратор от правительства региона или муниципалитета. Работа ведётся в круглосуточном режиме», – добавил он.
Как уточняло «РИА Новости», ухудшение погодных условий, в частности, мокрый снег с ледяным дождем и усиление ветра, привели к нарушению электроснабжения в нескольких регионах Центрального и Приволжского федеральных округов. 25 ноября в пресс-службе правительства Нижегородской области сообщили, что в регионе введен режим ЧС межмуниципального характера, в зону его действия вошли Арзамас, Бор, Богородский, Вачский, Воротынский, Дальнеконстантиновский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Павловский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Сосновский районы.