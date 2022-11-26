В Нижегородской области из-за ледяных дождей без света остаются 13 500 человек

Об этом Никитин сообщил по итогам заседания оперштаба по обеспечению электробезопасности, на котором присутствовали замминистра энергетики Евгений Грабчак, главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов, начальник ГУ МЧС России по региону Валерий Синьков, главы МСУ пострадавших районов. По его словам, «разговор был непростой», и Никитин выразил мнение, что сетевая компания «переоценила свои возможности». «Из-за этого прогнозы по восстановлению питания постоянно корректировались. Люди ждали света, а в итоге сроки сдвигаются до сих пор. Выводы обязательно будут», – заявил губернатор.