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Общество

В Нижегородской области из-за ледяных дождей без света остаются 13 500 человек

Ведомости

13 500 человек в Нижегородской области остаются без света из-за обрыва электросетей вследствие ледяного дождя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

«Ситуация продолжает оставаться сложной. На пике отключений 23 ноября без света было около 120 тысяч человек. Сейчас примерно 13,5 тысяч (это 125 населённых пунктов в 8 муниципалитетах). При этом цифра меняется. Происходят новые обрывы», – написал он.

Об этом Никитин сообщил по итогам заседания оперштаба по обеспечению электробезопасности, на котором присутствовали замминистра энергетики Евгений Грабчак, главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов, начальник ГУ МЧС России по региону Валерий Синьков, главы МСУ пострадавших районов. По его словам, «разговор был непростой», и Никитин выразил мнение, что сетевая компания «переоценила свои возможности». «Из-за этого прогнозы по восстановлению питания постоянно корректировались. Люди ждали света, а в итоге сроки сдвигаются до сих пор. Выводы обязательно будут», – заявил губернатор.

Никитин сообщил, что сейчас в регионе увеличено до 179 число бригад, в том числе за счет людей из других областей, муниципальные власти обеспечивают население пунктами временного размещения, организуют подвоз воды. «За каждым населенным пунктом, где нет света, закреплён куратор от правительства региона или муниципалитета. Работа ведётся в круглосуточном режиме», – добавил он.

Как уточняло «РИА Новости», ухудшение погодных условий, в частности, мокрый снег с ледяным дождем и усиление ветра, привели к нарушению электроснабжения в нескольких регионах Центрального и Приволжского федеральных округов. 25 ноября в пресс-службе правительства Нижегородской области сообщили, что в регионе введен режим ЧС межмуниципального характера, в зону его действия вошли Арзамас, Бор, Богородский, Вачский, Воротынский, Дальнеконстантиновский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Павловский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Сосновский районы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных