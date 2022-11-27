В Госдуме рассказали о снижении рождаемости в России на 6,5%

В июле президент Владимир Путин подписал указ о введении звания «Мать-героиня» за рождение 10 и более детей, а также о выплате таким матерям 1 млн руб. Его присуждают по достижении последним из детей одного года. О необходимости вернуть звание «Мать-героиня» Путин заявил 1 июня. В России семьи, которые воспитали четверых детей, награждают медалью «Родительская слава». Орден «Родительская слава» каждый год вручают нескольким российским семьям, которые воспитали 7 и более детей.