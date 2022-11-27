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В Госдуме рассказали о снижении рождаемости в России на 6,5%

Ведомости

С января по сентябрь текущего года рождаемость в РФ снизилась на 6,5%, а на каждые 10 браков сейчас приходится 7 разводов, сообщила заместитель председателя Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите семьи и детства Анна Кузнецова.

«Мы видим, что по итогам девяти месяцев этого года рождаемость уменьшилась уже на 6,5%», — сказала Кузнецова в видеообращении к участникам Всероссийского женского форума (цитата по ТАСС).

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Зампред рассказала о создании при партийной комиссии специальной группы по демографии. Ее участники работают над инициативами, направленными на совершенствование мер поддержки семей с детьми, развитие семейной инфраструктуры и укрепление семейных ценностей. В частности, по словам Кузнецовой, обсуждается закрепление на федеральном уровне статуса многодетной семьи.

В июле президент Владимир Путин подписал указ о введении звания «Мать-героиня» за рождение 10 и более детей, а также о выплате таким матерям 1 млн руб. Его присуждают по достижении последним из детей одного года. О необходимости вернуть звание «Мать-героиня» Путин заявил 1 июня. В России семьи, которые воспитали четверых детей, награждают медалью «Родительская слава». Орден «Родительская слава» каждый год вручают нескольким российским семьям, которые воспитали 7 и более детей.

По данным Росстата, рождаемость по итогам прошлого года снизилась на 2,3% и составила 1,4 млн человек. В 2020 г. в России родились 1,43 млн человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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