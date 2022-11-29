Генпрокуратура подготовила список нарушений для приостановки деятельности СМИ
Генпрокуратура России подготовила проект приказа, который содержит порядок подготовки требований о приостановке деятельности, признании недействительной регистрации, лицензии или запрете СМИ в случае, если оно нарушило закон. Об этом пишут «РИА Новости».
Приказ, в частности, содержит перечень нарушений, которые могут стать основанием для отзыва лицензии или для приостановки деятельности СМИ. К ним относится:
Публикация заведомо ложных материалов, которые создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью;
фейков о ВС РФ или информации, которая дискредитирует российскую армию;
материалов «в неприличной форме, которые оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность», а также содержат «неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ»;
материалов, которые содержат призывы к несанкционированным публичным акциям и массовым нарушениям общественного порядка.
Согласно проекту приказа, в случае обнаружения указанных нарушений и при наличии заключения соответствующих подразделений Генпрокуратуры РФ проект требования о приостановке деятельности СМИ будет подготовлен в течение пяти рабочих дней, а при необходимости – незамедлительно.
Впоследствии Роскомнадзор получит требование о признании недействительной регистрацию СМИ или прекращении действия лицензии на вещание. Что касается иностранных СМИ в России, то вопрос о приостановке их деятельности будет согласован с МИД РФ.
14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет генпрокуратуру правом лишать СМИ лицензии, если они распространяют или воспроизводят недостоверную информацию, на три месяца или на полгода в случае повторного нарушения. При этом при повторном нарушении действие лицензии может быть прекращено по требованию генпрокурора.
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