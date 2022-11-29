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Генпрокуратура подготовила список нарушений для приостановки деятельности СМИ

Ведомости

Генпрокуратура России подготовила проект приказа, который содержит порядок подготовки требований о приостановке деятельности, признании недействительной регистрации, лицензии или запрете СМИ в случае, если оно нарушило закон. Об этом пишут «РИА Новости». 

Приказ, в частности, содержит перечень нарушений, которые могут стать основанием для отзыва лицензии или для приостановки деятельности СМИ. К ним относится:

  • Публикация заведомо ложных материалов, которые создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью;

  • фейков о ВС РФ или информации, которая дискредитирует российскую армию;

  • материалов «в неприличной форме, которые оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность», а также содержат «неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ»;

  • материалов, которые содержат призывы к несанкционированным публичным акциям и массовым нарушениям общественного порядка.

Согласно проекту приказа, в случае обнаружения указанных нарушений и при наличии заключения соответствующих подразделений Генпрокуратуры РФ проект требования о приостановке деятельности СМИ будет подготовлен в течение пяти рабочих дней, а при необходимости – незамедлительно. 

Впоследствии Роскомнадзор получит требование о признании недействительной регистрацию СМИ или прекращении действия лицензии на вещание. Что касается иностранных СМИ в России, то вопрос о приостановке их деятельности будет согласован с МИД РФ.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет генпрокуратуру правом лишать СМИ лицензии, если они распространяют или воспроизводят недостоверную информацию, на три месяца или на полгода в случае повторного нарушения. При этом при повторном нарушении действие лицензии может быть прекращено по требованию генпрокурора.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных