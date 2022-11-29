Генпрокуратура подготовила список нарушений для приостановки деятельности СМИ

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет генпрокуратуру правом лишать СМИ лицензии, если они распространяют или воспроизводят недостоверную информацию, на три месяца или на полгода в случае повторного нарушения. При этом при повторном нарушении действие лицензии может быть прекращено по требованию генпрокурора.