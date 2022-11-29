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Суд арестовал сбившую мать с двумя детьми женщину

Ведомости

Хорошевский суд Москвы арестовал до 27 января Наталью Украинскую, сбившую мать с двумя несовершеннолетними детьми на северо-западе Москвы, передает ТАСС. 

Уточняется, что Украинская и ее адвокат просили суд избрать домашний арест или залог в качестве меры пресечения, однако их ходатайства были отклонены.  

Инцидент произошел 27 ноября на улице Свободы на северо-западе Москвы, когда водитель Kia не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила женщину с двумя несовершеннолетними детьми. В результате ДТП мать скончалась на месте, один из детей умер в карете скорой помощи, второй был госпитализирован. 

Водитель была задержана. Изначально в ее отношении завели уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), по которой Украинской грозило до 7 лет лишения свободы. Однако позже экспертиза показала, что водитель в момент ДТП находилась в состоянии наркотического опьянения, в результате дело было переквалифицировано на ч. 6 ст. 264 УК РФ, а максимальный возможный срок наказания увеличился до 15 лет. 

По информации ТАСС, незадолго до смертельного ДТП водитель выехала на встречку, где столкнулась со стоящим трамваем, в салоне которого находились 15 человек. Однако после этого женщина продолжила движение и выехала на тротуар, где и сбила трех пешеходов. По словам собеседника издания, стаж вождения у Украинской с 2019 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных