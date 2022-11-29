Суд арестовал сбившую мать с двумя детьми женщину
Хорошевский суд Москвы арестовал до 27 января Наталью Украинскую, сбившую мать с двумя несовершеннолетними детьми на северо-западе Москвы, передает ТАСС.
Уточняется, что Украинская и ее адвокат просили суд избрать домашний арест или залог в качестве меры пресечения, однако их ходатайства были отклонены.
Инцидент произошел 27 ноября на улице Свободы на северо-западе Москвы, когда водитель Kia не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила женщину с двумя несовершеннолетними детьми. В результате ДТП мать скончалась на месте, один из детей умер в карете скорой помощи, второй был госпитализирован.
Водитель была задержана. Изначально в ее отношении завели уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), по которой Украинской грозило до 7 лет лишения свободы. Однако позже экспертиза показала, что водитель в момент ДТП находилась в состоянии наркотического опьянения, в результате дело было переквалифицировано на ч. 6 ст. 264 УК РФ, а максимальный возможный срок наказания увеличился до 15 лет.
По информации ТАСС, незадолго до смертельного ДТП водитель выехала на встречку, где столкнулась со стоящим трамваем, в салоне которого находились 15 человек. Однако после этого женщина продолжила движение и выехала на тротуар, где и сбила трех пешеходов. По словам собеседника издания, стаж вождения у Украинской с 2019 г.
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