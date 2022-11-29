Суд арестовал сбившую мать с двумя детьми женщину

Водитель была задержана. Изначально в ее отношении завели уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), по которой Украинской грозило до 7 лет лишения свободы. Однако позже экспертиза показала, что водитель в момент ДТП находилась в состоянии наркотического опьянения, в результате дело было переквалифицировано на ч. 6 ст. 264 УК РФ, а максимальный возможный срок наказания увеличился до 15 лет.