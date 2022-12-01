В Армении разбился самолет B55 с российскими летчиками
Легкий двухмоторный самолет B55 с двумя российскими летчиками на борту разбился на территории села Джрабер Котайкской области в центральной части Армении, сообщило МЧС республики.
«Выяснилось, что самолет B55, осуществляющий рейс из Еревана в Астрахань, разбился и загорелся возле песчаной шахты в селе Джрабер», – говорится в сообщении.
Обе летчика в результате трагедии погибли. На месте происшествия работают пожарные и спасатели. Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на Управление гражданской авиации Армении, связь с самолетом была потеряна в 13:11 по местному времени, в МЧС информация о крушении поступила в 14:20. Других людей на борту самолета не было.
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