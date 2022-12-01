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ВСУ обстреляли центр Донецка

Ведомости

Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Ред.) по направлению: 19:13 — н.п. Авдеевка – г. Донецк (Ворошиловский и Куйбышевский районы): выпущено 12 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин также сообщил, что центр города подвергся обстрелу. «Под огнем фашистов снова центр города – Ворошиловский район», — написал он в своем Telegram-канале.

1 декабря представительство ДНР в СЦКК сообщило, что за минувшие сутки украинские войска 33 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 139 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов. В частности, Донецк, Зайцево, Гольмовский, Горловка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Ясиноватая и др. Представительство ДНР в СЦКК сообщило о гибели одного человека и троих раненных. В результате очередных обстрелов со стороны ВСУ повреждены 26 домостроений и 7 объектов гражданской инфраструктуры.

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение. Кроме того, был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, во всех остальных регионах России — режим базовой готовности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных