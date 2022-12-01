ВСУ обстреляли центр Донецка

1 декабря представительство ДНР в СЦКК сообщило, что за минувшие сутки украинские войска 33 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 139 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов. В частности, Донецк, Зайцево, Гольмовский, Горловка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Ясиноватая и др. Представительство ДНР в СЦКК сообщило о гибели одного человека и троих раненных. В результате очередных обстрелов со стороны ВСУ повреждены 26 домостроений и 7 объектов гражданской инфраструктуры.