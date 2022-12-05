Лукашенко: Белоруссия лучше остальных стран справилась с коронавирусом

«За ковид, конечно, спасибо... Моя благодарность системе здравоохранения и врачам не за то, что они лечили, а за то, что, не зная, как лечить, научились. И сегодня мы уже можем сказать, что никто так в мире не справился с этой проблемой, как это сделано было в Беларуси», – приводит его слова пресс-служба президента.