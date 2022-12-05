Лукашенко: Белоруссия лучше остальных стран справилась с коронавирусом
Белоруссия лучше других стран справилась с пандемией коронавируса, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем.
«За ковид, конечно, спасибо... Моя благодарность системе здравоохранения и врачам не за то, что они лечили, а за то, что, не зная, как лечить, научились. И сегодня мы уже можем сказать, что никто так в мире не справился с этой проблемой, как это сделано было в Беларуси», – приводит его слова пресс-служба президента.
Лукашенко добавил, что под жестким контролем «система работает».
Ранее в ноябре Лукашенко заявил об искусственном характере пандемии коронавируса. По его мнению, заинтересованные силы хотели таким образом развалить экономику и государства, в первую очередь Китай. Сам Лукашенко болел COVID-19 сначала в июле 2020 г., а затем уже в январе 2022 г.
По официальным данным, за минувшие сутки в России выявили 5667 случаев коронавируса, 585 пациентов были госпитализированы, 4647 – выздоровели, еще 52 — умерли. По итогам III квартала россияне потратили 15,3 млрд руб. на лекарства от COVID-19, что на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, по данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).
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