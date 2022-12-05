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Лукашенко: Белоруссия лучше остальных стран справилась с коронавирусом

Ведомости

Белоруссия лучше других стран справилась с пандемией коронавируса, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем.

«За ковид, конечно, спасибо... Моя благодарность системе здравоохранения и врачам не за то, что они лечили, а за то, что, не зная, как лечить, научились. И сегодня мы уже можем сказать, что никто так в мире не справился с этой проблемой, как это сделано было в Беларуси», – приводит его слова пресс-служба президента.

Лукашенко добавил, что под жестким контролем «система работает».

Ранее в ноябре Лукашенко заявил об искусственном характере пандемии коронавируса. По его мнению, заинтересованные силы хотели таким образом развалить экономику и государства, в первую очередь Китай. Сам Лукашенко болел COVID-19 сначала в июле 2020 г., а затем уже в январе 2022 г.

По официальным данным, за минувшие сутки в России выявили 5667 случаев коронавируса, 585 пациентов были госпитализированы, 4647 – выздоровели, еще 52 — умерли. По итогам III квартала россияне потратили 15,3 млрд руб. на лекарства от COVID-19, что на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, по данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных