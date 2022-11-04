Лукашенко высказался об искусственном характере пандемии коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил 4 ноября новое фармацевтическое предприятие Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Политик в ходе визита обратил внимание на то, что в основе всех экономических проблем в мире лежит «ковид». Лукашенко заявил, что сейчас многие сходятся во мнении насчет искусственного характера пандемии.
«Люди многие тогда не понимали, что я им предлагал. "Весь мир идет таким образом, а вот он хочет угробить белорусов". Я всегда тогда вопрос ставил: это искусственно созданная ситуация с пандемией или же естественная? Уже сегодня на 90% все говорят, что искусственная. К чему это было: чтобы опустить весь мир и прежде всего Китай, опустить экономику, развалить государства. А кто бы поднялся на этом? Тот, кто деньги печатает», — заявил белорусский лидер (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что нынешняя инфляция в мире, в том числе в Белоруссии — это инфляция, созданная США и отчасти ЕС.
В конце октября стало известно, что в ближайшие недели Россия и Белоруссия завершат оформление кредита для белорусской стороны на реализацию проектов в сфере импортозамещения на $1,5 млрд. О том, что Россия выделит Белоруссии $1,5 млрд на импортозамещение, Лукашенко сообщил в июне.
В начале сентября Лукашенко заявил, что Минск может получить порядка $2 млрд от России на совместные проекты по импортозамещению.