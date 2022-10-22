Россия в ближайшие недели предоставит Белоруссии кредит в размере $1,5 млрд

«По кредиту, который известен как $1,5 млрд, договоренности есть. В принципе, он мог бы быть уже подписан, но пока не завершены бюрократические процедуры. У нас ожидается их завершение на следующей неделе. В Белоруссии они тоже должны быть завершены, но, может быть, чуть подольше, чем у нас», – сказал он. Вице-премьер добавил, что об увеличении размера кредита речь не идет, но «из-за сроков использования денег разницы возможны», поскольку заем будет предоставлен в рублях эквивалентно $1,5 млрд.