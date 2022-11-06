Россияне в третьем квартале потратили 15,3 млрд рублей на лекарства от COVID-19
Россияне с июля по сентябрь потратили на лекарства против коронавируса 15,3 млрд руб., расходы граждан на такие препараты снизились на 25% в III квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Об этом со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак») сообщает ТАСС.
«За период с июля по сентябрь 2022 г. россияне потратили на противоковидные лекарства 15,3 млрд руб., что на 25% меньше, чем в III квартале 2021 г.», — сообщили в центре.
В III квартале 2022 г. было продано 37,8 млн упаковок лекарств против коронавируса, что на 16% меньше, чем в прошлом году. Чаще препараты против инфекции, по данным ЦРПТ, покупали жители Краснодарского края, республик Тыва и Калмыкия, Курской и Орловской областей. «Честный знак» прогнозирует, что запасов лекарств против COVID-19 хватит почти на восемь месяцев.
Расходы россиян на лекарства от COVID-19 в 2021 г. составили более 64 млрд руб. По данным ЦРПТ, больше всего денег граждане потратили на умифеновир — 16,8 млрд руб., иммуномодулятор интерферон-альфа - 2В — 7,2 млрд руб., фавипиравир — 2,9 млрд руб., дексаметазон — 1 млрд руб., метилпреднизолон — 0,8 млрд руб.
В конце декабря прошлого года Минздрав обновил методические рекомендации по лечению коронавируса. В документ включили информацию о штамме «омикрон», вакцине для подростков «Спутник М» и уточнили особенности назначения антикоагулянтов. Минздрав добавил в рекомендации препараты для лечения COVID-19 «Мир 19», нирматрелвир+ритонавир и информацию о лекарствах на основе моноклональных антител для пациентов из группы риска тяжелого течения болезни.