Россияне в третьем квартале потратили 15,3 млрд рублей на лекарства от COVID-19

В III квартале 2022 г. было продано 37,8 млн упаковок лекарств против коронавируса, что на 16% меньше, чем в прошлом году. Чаще препараты против инфекции, по данным ЦРПТ, покупали жители Краснодарского края, республик Тыва и Калмыкия, Курской и Орловской областей. «Честный знак» прогнозирует, что запасов лекарств против COVID-19 хватит почти на восемь месяцев.