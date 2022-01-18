Россияне за год потратили более 64 млрд рублей на лекарства от коронавируса
Больше всего денег россияне потратили на умифеновир — 16,8 млрд руб., иммуномодулятор интерферон-альфа — 2В — 7,2 млрд руб., фавипиравир — 2,9 млрд руб., дексаметазон — 1 млрд руб., метилпреднизолон — 0,8 млрд руб. Среди жителей регионов России больше всего потратили на лечение от коронавируса жители Москвы и Подмосковья — по 5 млрд руб., а также Краснодарского края — 3 млрд руб. Всего россияне в прошлом году купили 144 млн упаковок лекарств от COVID-19.
В конце декабря Минздрав обновил методические рекомендации по лечению коронавируса. В документ включили информацию о штамме омикрон, вакцине для подростков «Спутник М», и уточнили особенности назначения антикоагулянтов. Минздрав добавил в рекомендации препараты для лечения COVID-19 «Мир 19», нирматрелвир+ритонавир и информацию о лекарствах на основе моноклональных антител для пациентов из группы риска тяжелого течения болезни.
До этого Минздрав зарегистрировал препарат для лечения COVID-19 «Ковид-глобулин» на основе плазмы крови переболевших коронавирусом. Препарат успешно прошел две фазы клинических испытаний, сообщали в «Ростехе». По их итогам у семи из десяти пациентов наблюдалось снижение риска перехода заболевания в более тяжелую форму. Препарат, по данным компании, можно применять против существующих и циркулирующих штаммов коронавируса.