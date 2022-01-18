Россияне за год потратили более 64 млрд рублей на лекарства от коронавируса

До этого Минздрав зарегистрировал препарат для лечения COVID-19 «Ковид-глобулин» на основе плазмы крови переболевших коронавирусом. Препарат успешно прошел две фазы клинических испытаний, сообщали в «Ростехе». По их итогам у семи из десяти пациентов наблюдалось снижение риска перехода заболевания в более тяжелую форму. Препарат, по данным компании, можно применять против существующих и циркулирующих штаммов коронавируса.