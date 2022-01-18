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Общество

Россияне за год потратили более 64 млрд рублей на лекарства от коронавируса

Ведомости

Расходы россиян на лекарства от COVID-19 в 2021 г. составили более 64 млрд руб., сообщил РБК со ссылкой на данные единой системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак», которые предоставил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Больше всего денег россияне потратили на умифеновир — 16,8 млрд руб., иммуномодулятор интерферон-альфа — 2В — 7,2 млрд руб., фавипиравир — 2,9 млрд руб., дексаметазон — 1 млрд руб., метилпреднизолон — 0,8 млрд руб. Среди жителей регионов России больше всего потратили на лечение от коронавируса жители Москвы и Подмосковья — по 5 млрд руб., а также Краснодарского края — 3 млрд руб. Всего россияне в прошлом году купили 144 млн упаковок лекарств от COVID-19.

В конце декабря Минздрав обновил методические рекомендации по лечению коронавируса. В документ включили информацию о штамме омикрон, вакцине для подростков «Спутник М», и уточнили особенности назначения антикоагулянтов. Минздрав добавил в рекомендации препараты для лечения COVID-19 «Мир 19», нирматрелвир+ритонавир и информацию о лекарствах на основе моноклональных антител для пациентов из группы риска тяжелого течения болезни.

До этого Минздрав зарегистрировал препарат для лечения COVID-19 «Ковид-глобулин» на основе плазмы крови переболевших коронавирусом. Препарат успешно прошел две фазы клинических испытаний, сообщали в «Ростехе». По их итогам у семи из десяти пациентов наблюдалось снижение риска перехода заболевания в более тяжелую форму. Препарат, по данным компании, можно применять против существующих и циркулирующих штаммов коронавируса.

Ранее по теме: Препарат на основе плазмы переболевших COVID-19 получил регистрацию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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