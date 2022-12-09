Московские коммунальщики подготовили к зиме более 300 объектов в Луганске
Московские специалисты комплекса городского хозяйства восстановили и подготовили к зиме несколько сотен объектов в Луганске. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«В настоящее время силами столичных коммунальных служб восстановлено и подготовлено в общей сложности более 300 объектов», — сказал он. Всего к работам было привлечено более 2500 специалистов московских компаний и организаций и 360 единиц различной техники.
Бирюков уточнил, что в рамках заключенного соглашения между правительствами Москвы и ЛНР коммунальщики отремонтировали сети газо-, водо-, энерго- и теплоснабжения на 152 объектах, а также выполнили опрессовку более 350 километров теплосетей. Также специалисты восстановили один детский сад и 8 школ.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. В новые субъекты РФ прибыли строители и специалисты из других регионов страны для восстановления городов.