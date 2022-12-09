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Общество

Московские коммунальщики подготовили к зиме более 300 объектов в Луганске

Ведомости

Московские специалисты комплекса городского хозяйства восстановили и подготовили к зиме несколько сотен объектов в Луганске. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. 

«В настоящее время силами столичных коммунальных служб восстановлено и подготовлено в общей сложности более 300 объектов», — сказал он. Всего к работам было привлечено более 2500 специалистов московских компаний и организаций и 360 единиц различной техники.

Бирюков уточнил, что в рамках заключенного соглашения между правительствами Москвы и ЛНР коммунальщики отремонтировали сети газо-, водо-, энерго- и теплоснабжения на 152 объектах, а также выполнили опрессовку более 350 километров теплосетей. Также специалисты восстановили один детский сад и 8 школ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. В новые субъекты РФ прибыли строители и специалисты из других регионов страны для восстановления городов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных