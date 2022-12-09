Skillbox: 9% россиян изучают английский язык с целью переезда

Еще 9% опрошенных изучают английский, чтобы переехать из России, а 6% заинтересованы в знакомствах с иностранцами. При этом романтические отношения были отмечены у каждого десятого респондента, выяснили авторы исследования, однако лишь 24% таких пар общаются на английском, 33% – на русском. 30% россиян в таких отношениях английский никогда не учили.