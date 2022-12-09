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Skillbox: 9% россиян изучают английский язык с целью переезда

Ведомости

Команда исследований VK и образовательная платформа Skillbox (входит в VK) провели исследование с целью выяснить, зачем россияне изучают английский язык.

Оказалось, что большинство (29%) респондентов изучают английский, чтобы свободно общаться в любой точке мира во время путешествий, еще 16% хотят смотреть фильмы и читать книги в оригинале, а 13% – иметь возможность найти работу за рубежом.

Еще 9% опрошенных изучают английский, чтобы переехать из России, а 6% заинтересованы в знакомствах с иностранцами. При этом романтические отношения были отмечены у каждого десятого респондента, выяснили авторы исследования, однако лишь 24% таких пар общаются на английском, 33% – на русском. 30% россиян в таких отношениях английский никогда не учили.

Среди опрошенных 53% хотели бы свободно говорить на английском, однако лишь 7% изучают его прямо сейчас. Большая часть (42%) респондентов начинали изучение, но потом забросили, еще 31% опрошенных – никогда не начинали. При этом 55% от изучающих английский сейчас занимаются этим самостоятельно.

Свободно (по собственной оценке респондентов) английским владеют лишь 6% тех, кто учил или изучает сейчас этот язык, еще 33% имеют обрывочные познания, а еще 24% – владеют только письменными навыками. Главными трудностями в изучении языка для россиян являются отсутствие разговорной практики (21%), а также проблемы с запоминанием слов и грамматических конструкций (21%).

В опросе приняли участие 1200 респондентов по всей стране старше 18 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных