Кабмин утвердил правила осуществления единовременных выплат военным

Согласно утвержденным правилам, для получения выплаты военнослужащий должен подать рапорт командиру воинской части, в котором указывается наименование выплаты, ее размер, основание для выплаты и срок, на который заключен контракт. Приказ об осуществлении выплаты готовит командир части, где указываются те же данные. Выплата осуществляется не позднее 10 дней после подачи рапорта финансово-экономическими органами Минобороны России.