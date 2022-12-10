Кабмин утвердил правила осуществления единовременных выплат военным
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила осуществления единовременной выплаты военным, проходящим службу по контракту в Вооруженных силах (ВС) РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые правила осуществления единовременной денежной выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации», – говорится в постановлении. Также уточняется, что действие документа распространяется на все правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г.
Согласно утвержденным правилам, для получения выплаты военнослужащий должен подать рапорт командиру воинской части, в котором указывается наименование выплаты, ее размер, основание для выплаты и срок, на который заключен контракт. Приказ об осуществлении выплаты готовит командир части, где указываются те же данные. Выплата осуществляется не позднее 10 дней после подачи рапорта финансово-экономическими органами Минобороны России.
При увольнении военного до истечения контракта единовременная выплата будет подлежать взысканию пропорционально сроку оставшейся службы.
3 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту.
19 октября Путин утвердил перечень поручений о поддержке мобилизованных россиян и их семей, в частности о введении выплат мобилизованным в размере не менее 195 000 руб. в месяц. Уточняется, что итоговая сумма будет зависеть от воинского звания, занимаемой должности и стимулирующих надбавок.