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Кабмин утвердил правила осуществления единовременных выплат военным

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила осуществления единовременной выплаты военным, проходящим службу по контракту в Вооруженных силах (ВС) РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые правила осуществления единовременной денежной выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации», – говорится в постановлении. Также уточняется, что действие документа распространяется на все правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г.

Согласно утвержденным правилам, для получения выплаты военнослужащий должен подать рапорт командиру воинской части, в котором указывается наименование выплаты, ее размер, основание для выплаты и срок, на который заключен контракт. Приказ об осуществлении выплаты готовит командир части, где указываются те же данные. Выплата осуществляется не позднее 10 дней после подачи рапорта финансово-экономическими органами Минобороны России.

При увольнении военного до истечения контракта единовременная выплата будет подлежать взысканию пропорционально сроку оставшейся службы.

3 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту.

19 октября Путин утвердил перечень поручений о поддержке мобилизованных россиян и их семей, в частности о введении выплат мобилизованным в размере не менее 195 000 руб. в месяц. Уточняется, что итоговая сумма будет зависеть от воинского звания, занимаемой должности и стимулирующих надбавок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных