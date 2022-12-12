В Минздраве призвали врачей отказаться от провокативных фраз при общении с пациентами

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в разговоре с «Коммерсантом» уточнил, что цель этих рекомендаций состоит в том, чтобы сделать общение между врачом и пациентом более конструктивным. Он обратил внимание на необходимость повышать уровень удовлетворенности граждан от обращения в медицинские учреждения. «И первое впечатление складывается уже в момент первого контакта — записи на прием к врачу. Сегодня проводится большая работа по повышению доступности и эффективности дистанционной записи. Новые рекомендации призваны сделать взаимодействие с пациентом благожелательным и конструктивным», — сказал Кузнецов.