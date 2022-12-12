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В Минздраве призвали врачей отказаться от провокативных фраз при общении с пациентами

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При общении с пациентами по телефону и записи их на прием врачам следует отказаться от провокативных фраз, которые демонстрируют безразличие и содержат оценочные суждения или оскорбления. Перечень рекомендаций был опубликован на сайте Центрального научного-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава 1 декабря.

В частности, среди фраз, от которых врачам следует отказаться при дистанционном общении с пациентами как от провокативных, указаны «Ваша проблема», которую следует заменить на «нашу ситуацию» или «наш вопрос». Вместо фраз-обвинений «Не знаю, кто Вам такое сказал» и «А мы-то здесь причем?», которые снимают ответственность с врачебной организации, следует извиниться и попробовать разобраться в ситуации.

Помимо этого врачам следует отказаться от использования фраз «Ничем не можем Вам помочь», «Это от нас не зависит», «Вы меня не поняли», «Вы что-то путаете» и др. в пользу уточняющих выражений и содержащих предложение о помощи.

«Таким образом, недопустимы в употреблении фразы и интонации: демонстрирующие безучастность и безразличие; трактуемые как попытка уйти от ответственности или прямо говорящие о безответственности, отражающие безынициативность или нежелание помочь; любые оценочные суждения, прямые или завуалированные оскорбления; фразы, не несущие конкретного смысла», — сказано в документе.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в разговоре с «Коммерсантом» уточнил, что цель этих рекомендаций состоит в том, чтобы сделать общение между врачом и пациентом более конструктивным. Он обратил внимание на необходимость повышать уровень удовлетворенности граждан от обращения в медицинские учреждения. «И первое впечатление складывается уже в момент первого контакта — записи на прием к врачу. Сегодня проводится большая работа по повышению доступности и эффективности дистанционной записи. Новые рекомендации призваны сделать взаимодействие с пациентом благожелательным и конструктивным», — сказал Кузнецов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных