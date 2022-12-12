В Совфеде предложили дать кинотеатрам отсрочку от оплаты аренды
Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике предложил предоставить российским кинотеатрам возможность отсрочить уплату кредитов, аренды и коммунальных платежей до тех пор, пока со стороны Министерства культуры не будет подан сигнал о согласовании механизмов функционирования отрасли со всеми участниками рынка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на копию письма, которое сегодня будет направлено помощнику президента РФ Максиму Орешкину.
«Так как параллельный импорт в отношении фильмов невозможен, предлагаем предоставить меры поддержки кинотеатрам в виде субсидий, отсрочек по кредитам, арендной плате, коммунальным платежам до момента, когда Министерство культуры РФ согласует механизмы, обеспечивающие нормальное функционирование отрасли, со всеми ее участниками единогласно», — сказано в тексте документа.
В марте, после начала спецоперации на Украине, голливудские студии (Universal, Sony, Disney, Warner Bros. и Paramount) приостановили прокат своих фильмов в России. В ответ Минкультуры заявило, что в российских кинотеатрах вместо отмененных западных премьер покажут отечественное кино. Минкультуры отреагировало на отмену премьер зарубежными компаниями возобновлением поддержки проката национальных фильмов.
Из-за прекращения проката голливудских фильмов в России с серьезными проблемами столкнулись кинотеатры. 17 октября в Минкультуры сообщили, что число кинотеатров в России сократилось на 11,5% с начала 2022 г. Отмечалось, что в настоящее время регулярный кинопоказ проводят около 2100 кинотеатров в стране.
Вместе с тем фильмы зарубежного производства не могут попасть под действие параллельного импорта, поскольку по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС они не являются товарами, сообщили в Минпромторге в начале ноября.