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Бизнес

В Совфеде предложили дать кинотеатрам отсрочку от оплаты аренды

Ведомости

Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике предложил предоставить российским кинотеатрам возможность отсрочить уплату кредитов, аренды и коммунальных платежей до тех пор, пока со стороны Министерства культуры не будет подан сигнал о согласовании механизмов функционирования отрасли со всеми участниками рынка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на копию письма, которое сегодня будет направлено помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

«Так как параллельный импорт в отношении фильмов невозможен, предлагаем предоставить меры поддержки кинотеатрам в виде субсидий, отсрочек по кредитам, арендной плате, коммунальным платежам до момента, когда Министерство культуры РФ согласует механизмы, обеспечивающие нормальное функционирование отрасли, со всеми ее участниками единогласно», — сказано в тексте документа. 

В марте, после начала спецоперации на Украине, голливудские студии (Universal, Sony, Disney, Warner Bros. и Paramount) приостановили прокат своих фильмов в России. В ответ Минкультуры заявило, что в российских кинотеатрах вместо отмененных западных премьер покажут отечественное кино. Минкультуры отреагировало на отмену премьер зарубежными компаниями возобновлением поддержки проката национальных фильмов.

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Из-за прекращения проката голливудских фильмов в России с серьезными проблемами столкнулись кинотеатры. 17 октября в Минкультуры сообщили, что число кинотеатров в России сократилось на 11,5% с начала 2022 г. Отмечалось, что в настоящее время регулярный кинопоказ проводят около 2100 кинотеатров в стране.

Вместе с тем фильмы зарубежного производства не могут попасть под действие параллельного импорта, поскольку по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС они не являются товарами, сообщили в Минпромторге в начале ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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