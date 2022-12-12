В Совфеде предложили дать кинотеатрам отсрочку от оплаты аренды

Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике предложил предоставить российским кинотеатрам возможность отсрочить уплату кредитов, аренды и коммунальных платежей до тех пор, пока со стороны Министерства культуры не будет подан сигнал о согласовании механизмов функционирования отрасли со всеми участниками рынка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на копию письма, которое сегодня будет направлено помощнику президента РФ Максиму Орешкину.