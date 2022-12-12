С начала года число безработных в Москве сократилось более чем на 20%
В Москве количество безработных с начала текущего года уменьшилось более чем на 20%. Безработица вернулась на уровень марта 2020 г., сообщил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«С начала 2022 года количество безработных в столице, зарегистрированных в службе занятости, сократилось на 20,5 процента», — приводит слова Ефимова пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.
Ефимов заявил, что ситуация на рынке труда столицы стабильная. По его словам, на 6 декабря уровень безработицы составил 0,4%, что является самым низким показателем с начала марта 2020 г. В службе занятости Москвы на эту дату зарегистрировано 29 000 безработных, сообщил Ефимов.
По словам первого заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александры Александровой, «традиционно» высокий спрос на сотрудников зафиксирован в ретейле, транспорте, сервисной индустрии, логистике. Но в связи с необходимостью в «импортозамещении и локализации производства» отмечается рост потребности в «синих воротничках» — это рабочий, производственный, строительный персонал, сообщила Александрова.
Пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы со ссылкой на данные департамента экономической политики и развития столицы сообщила, что в период с января по ноябрь 2022 г. наибольшая разница между числом принятых на работу и уволенных зафиксирована в области разработки компьютерного ПО – 24 600 человек. Также отмечается активный найм сотрудников в сфере научных исследований и разработок. В этой области количество трудоустроенных превзошло число уволенных на 11 700 человек, в сфере ЖКХ — на 5 400, в производстве компьютеров, оптики — на 2 500.
В ноябре «Ведомости» со ссылкой на обзор ВЦИОМа писали, что индекс безработицы в России опустился до рекордно низкого значения в -49 пунктов.
По данным ВЦИОМа, в сентябре 70% россиян сообщили, что в течение 2-3 месяцев никто из их окружения не потерял работу. При этом каждый пятый респондент (21%) отметил, что среди его близких и знакомых есть те, кто за указанный период лишился места работы. Доля таких ответов снизилась на 6 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О том, что число увольнений превысило 4, сообщило 6% респондентов, 15% — об 1-3, что говорит о точечном характере таких явлений, отметили аналитики ВЦИОМа.
Для сравнения приводятся данные за сентябрь 2020 г., когда о подобных увольнениях говорили 43% опрошенных. Подобные высокие оценки фиксировались в течение всего пандемийного года. По данным Росстата, осенью 2020 г. уровень безработицы составил 6,3%.
По данным Росстата, уровень безработицы в России в сентябре 2022 г. составил 3,9% после 3,8% в августе.