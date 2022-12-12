Григорий Лепс выплатил компенсацию пострадавшему в драке с ним петербуржцу
Певец Григорий Лепс выплатил компенсацию мужчине, с которым подрался возле бара в Санкт-Петербурге, сообщил адвокат потерпевшего Евгений Хейфец, пишет RT.
«Сумма компенсации, естественно, не разглашается — она та, которую сочли достаточной», — заявил Хейфец. Вместе с тем он сообщил, что уголовное дело прекращено. По его словам, здоровью пострадавшего «был причинен легкий вред» и он уже выписался домой.
О том, что уголовное дело будет прекращено, Хейфец также сообщил ТАСС. По его словам, «извинения принесены и приняты», поэтому инцидент исчерпан.
5 декабря RT сообщил, что после драки Лепса было возбуждено уголовное дело. «Известия» со ссылкой на Хейфеца сообщили о возбуждении дела по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).
По словам адвоката потерпевшего, в ночь на 3 декабря мужчина играл в нарды в петербургском баре, в том же заведении находился Григорий Лепс. Хейфец рассказал, что певец захотел сыграть в нарды, заявив, что готов сделать ставку $10 000. Однако у подзащитного адвоката таких денег не было, поэтому он предложил Лепсу провести игру в обычном режиме. Тогда артист якобы ударил мужчину по лицу. По словам Хейфеца, у потерпевшего зафиксировали закрытый перелом носа со смещением.
Кроме того, кадры с камер видеонаблюдения оказались в распоряжении RT. На них Лепс сидит за барной стойкой, предположительно, в окружении своей охраны. Между певцом и вторым мужчиной завязывается конфликт, после чего оба надевают верхнюю одежду и выходят на улицу.
По данным другого неназванного источника «Известий», драка произошла из-за грубого ответа Лепса на просьбу мужчины сфотографироваться с артистом. Собеседник газеты утверждает, что после этого потерпевший стал нецензурно выражаться в адрес музыканта, что, предположительно, и стало причиной конфликта.