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Григорий Лепс выплатил компенсацию пострадавшему в драке с ним петербуржцу

Ведомости

Певец Григорий Лепс выплатил компенсацию мужчине, с которым подрался возле бара в Санкт-Петербурге, сообщил адвокат потерпевшего Евгений Хейфец, пишет RT.

«Сумма компенсации, естественно, не разглашается — она та, которую сочли достаточной», — заявил Хейфец. Вместе с тем он сообщил, что уголовное дело прекращено. По его словам, здоровью пострадавшего «был причинен легкий вред» и он уже выписался домой.

О том, что уголовное дело будет прекращено, Хейфец также сообщил ТАСС. По его словам, «извинения принесены и приняты», поэтому инцидент исчерпан.

5 декабря RT сообщил, что после драки Лепса было возбуждено уголовное дело. «Известия» со ссылкой на Хейфеца сообщили о возбуждении дела по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

По словам адвоката потерпевшего, в ночь на 3 декабря мужчина играл в нарды в петербургском баре, в том же заведении находился Григорий Лепс. Хейфец рассказал, что певец захотел сыграть в нарды, заявив, что готов сделать ставку $10 000. Однако у подзащитного адвоката таких денег не было, поэтому он предложил Лепсу провести игру в обычном режиме. Тогда артист якобы ударил мужчину по лицу. По словам Хейфеца, у потерпевшего зафиксировали закрытый перелом носа со смещением.

Кроме того, кадры с камер видеонаблюдения оказались в распоряжении RT. На них Лепс сидит за барной стойкой, предположительно, в окружении своей охраны. Между певцом и вторым мужчиной завязывается конфликт, после чего оба надевают верхнюю одежду и выходят на улицу.

По данным другого неназванного источника «Известий», драка произошла из-за грубого ответа Лепса на просьбу мужчины сфотографироваться с артистом. Собеседник газеты утверждает, что после этого потерпевший стал нецензурно выражаться в адрес музыканта, что, предположительно, и стало причиной конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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