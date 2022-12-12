Григорий Лепс выплатил компенсацию пострадавшему в драке с ним петербуржцу

По словам адвоката потерпевшего, в ночь на 3 декабря мужчина играл в нарды в петербургском баре, в том же заведении находился Григорий Лепс. Хейфец рассказал, что певец захотел сыграть в нарды, заявив, что готов сделать ставку $10 000. Однако у подзащитного адвоката таких денег не было, поэтому он предложил Лепсу провести игру в обычном режиме. Тогда артист якобы ударил мужчину по лицу. По словам Хейфеца, у потерпевшего зафиксировали закрытый перелом носа со смещением.