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Общество

Госдума приняла закон о запрете на работу в сфере авиаперевозок для экстремистов

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Госдума в третьем чтении одобрила поправки в Воздушный кодекс РФ о дополнительных требованиях к специалистам авиационного персонала, следует из данных электронной базы. 

Согласно документу, специалистам, которые включены в список организаций и физлиц, имеющих отношение к экстремистской деятельности или терроризму, запрещается работать в сфере авиаперевозок. Поправки дополняют ст. 52 Воздушного кодекса. 

Отмечается, что если ранее с сотрудником авиационного персонала, который числится в перечне, был заключен трудовой договор, документ должен быть расторгнут. Закон вступит в силу с момента официального опубликования и после того, как его подпишет президент.

В пояснительной записке отмечается, что принятие данной нормы необходимо для «обеспечения защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства».

Законопроект рассматривался Госдумой более года. Он был внесен 28 октября 2021 г. правительством РФ. В первом чтении документ был принят в январе 2022 г., во втором — 8 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных