Госдума приняла закон о запрете на работу в сфере авиаперевозок для экстремистов
Госдума в третьем чтении одобрила поправки в Воздушный кодекс РФ о дополнительных требованиях к специалистам авиационного персонала, следует из данных электронной базы.
Согласно документу, специалистам, которые включены в список организаций и физлиц, имеющих отношение к экстремистской деятельности или терроризму, запрещается работать в сфере авиаперевозок. Поправки дополняют ст. 52 Воздушного кодекса.
Отмечается, что если ранее с сотрудником авиационного персонала, который числится в перечне, был заключен трудовой договор, документ должен быть расторгнут. Закон вступит в силу с момента официального опубликования и после того, как его подпишет президент.
В пояснительной записке отмечается, что принятие данной нормы необходимо для «обеспечения защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства».
Законопроект рассматривался Госдумой более года. Он был внесен 28 октября 2021 г. правительством РФ. В первом чтении документ был принят в январе 2022 г., во втором — 8 декабря.