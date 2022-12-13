В Петербурге введут масочный режим в соцучреждениях на фоне осложнения эпидситуации
В Санкт-Петербурге в связи с ростом заболеваемости гриппом с 14 декабря вводится масочный режим в больницах и социальных учреждениях. Соответствующее постановление опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.
«В период с 05.12.2022 г. по 11.12.2022 г. суммарная заболеваемость совокупного населения гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 76,7%. Уровень недельного эпидемического порога для детей 7-14 лет превышен на 71,1%. В общей структуре заболеваемости на долю детей приходится 55%», - отмечается в постановлении.
Роспотребнадзор, в частности, постановил ввести в городе следующие меры:
- ввести масочный режим в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности;
В конце ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об активном распространении свиного гриппа (штамм A/H1N1-2009). В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики, среди которых — вакцинация против гриппа, ковид-инфекции или пневмококковой инфекции.
Ранее сегодня стало известно, что свиной грипп был выявлен уже в 82 регионах России. В 37 регионах показатели заболеваемости превысили средний по России. Доля вирусов гриппа растет и по последним данным составляет 52,5%. При этом за неделю заболеваемость выросла на 35,4%.