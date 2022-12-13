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Общество

В Петербурге введут масочный режим в соцучреждениях на фоне осложнения эпидситуации

Ведомости

В Санкт-Петербурге в связи с ростом заболеваемости гриппом с 14 декабря вводится масочный режим в больницах и социальных учреждениях. Соответствующее постановление опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

«В период с 05.12.2022 г. по 11.12.2022 г. суммарная заболеваемость совокупного населения гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 76,7%. Уровень недельного эпидемического порога для детей 7-14 лет превышен на 71,1%. В общей структуре заболеваемости на долю детей приходится 55%», - отмечается в постановлении.

Роспотребнадзор, в частности, постановил ввести в городе следующие меры:

  • ввести масочный режим в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности;

  • ввести масочный режим в стационарных и амбулаторных медицинских организациях;

  • запретить плановую госпитализацию детей в стационары, исключение составляют пациенты с заболеваниями, при которых отсрочка невозможна;

  • обеспечить госпитализацию с соблюдением условий, исключающих внутрибольничную передачу инфекций, включая разграничение потоков больных с учетом предполагаемой этиологии.

    • В конце ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об активном распространении свиного гриппа (штамм A/H1N1-2009). В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики, среди которых — вакцинация против гриппа, ковид-инфекции или пневмококковой инфекции. 

    Ранее сегодня стало известно, что свиной грипп был выявлен уже в 82 регионах России. В 37 регионах показатели заболеваемости превысили средний по России. Доля вирусов гриппа растет и по последним данным составляет 52,5%. При этом за неделю заболеваемость выросла на 35,4%.

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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