В Петербурге введут масочный режим в соцучреждениях на фоне осложнения эпидситуации

Ранее сегодня стало известно, что свиной грипп был выявлен уже в 82 регионах России. В 37 регионах показатели заболеваемости превысили средний по России. Доля вирусов гриппа растет и по последним данным составляет 52,5%. При этом за неделю заболеваемость выросла на 35,4%.